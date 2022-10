Absuelven a Bueno y a Chaves del caso de Quintanas tras una década

Absueltos. El jurado popular emitió un claro veredicto tras horas y horas de deliberación sobre el caso de Quintanas de Chacón, casi por unanimidad. El exconcejal de Urbanismo Enrique Bueno y el exsecretario municipal de Corvera Ramón Menéndez Chaves expresaron su alegría a la salida de la Audiencia Provincial por un proceso que ha durado casi una década y que les enfrentaba a un delito de cohecho y negociaciones prohibidas con un funcionario.

"Lo de estos años ha sido un acoso permanente con mentiras (en referencia al promotor que les denunció), insistí siempre en que no había nada, que era todo un montaje y el jurado por mayoría aplastante así lo dio a entender con justificación y profesionalidad ejemplar; por fin puedo descansar tranquilo y dedicarme a otras cosas", señaló Bueno, emocionado, a la salida del Juzgado y entre abrazos de amigos y familiares, que siguieron todas las sesiones en la Audiencia. A su lado, Menéndez Chaves valoró el papel del jurado y destacó su profesionalidad. "Lo que nunca entendemos es haber llegado hasta aquí", indicó el exsecretario municipal de Corvera, ya jubilado.

La decisión del jurado, formado por nueve miembros, se hizo esperar. Paso a paso su portavoz enumeró los asuntos analizados y comenzó a desgranarlos. En resumen, el veredicto dejó claro que "no estaba acreditada" la reunión entre el promotor y Bueno en la que éste le pedía dinero por su vivienda "y había contradicción" entre los supuestos testigos de ese encuentro.

Los miembros del jurado indicaron además que, analizadas las pruebas testificales "no hubo ninguna directriz política" de Bueno a los redactores del Plan Urbano, así como que el exsecretario emitió un informe sobre el voto favorable al planeamiento "relativo a todos los concejales (y no solo a Bueno)" aportando jurisprudencia. Es más, el jurado insistió en que el PGOU salió adelante sin informes técnicos desfavorables. También se refirieron al mentado aparcamiento de Quintanas de Chacón y destacaron "que no estuvo acreditado".

Una vez planteados esos argumentos, el juez emitió su dictamen: "Una sentencia absolutoria". Eso sí, el magistrado advirtió a las partes que cabe recurso.