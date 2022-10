Solidaridad sobre el tatami avilesino

Decía Carlos Fernández hace apenas unos días: "Ellos son los motores de la cita, porque sin ellos todo esto no tendría sentido". Fernández es organizador del XXI Torneo "Villa de Avilés". Y se refiere así a los voluntarios –también judokas que se juegan sus medallas en el tatami en diferentes categorías– que hacen posible que competiciones de prestigio y proyección internacional como la que se celebra hoy y mañana en la villa del Adelantado se lleven el oro en coordinación. Este año, el campeonato avilesino contará con récord de ayudantes: un total de 118 personas distribuidas en distintos departamentos. Porque hasta el mínimo detalle cuenta.

Entre ellos estará Iván González Blanco (Avilés, 2006): "Siempre ayudamos a montarlo (el campeonato) y no nos cuesta nada", dice el joven que, a su vez, compite en las categorías cadete y junior.

A González Blanco, como a otros voluntarios, le mueve el cariño por un torneo que nació tímidamente y se ha consolidado entre los de mayor prestigio del país: "El ‘Villa de Avilés’ es muy especial porque mueve a un montón de gente, y se respira ambiente de judo en toda la ciudad, algo que no pasa en otros torneos". También le tira la pasión judoka: "Aunque el judo sea un deporte individual, se entrena en equipo. Para mí, ese sentimiento de equipo, aun siendo solo uno el que sale a competir, es lo que me gana".

La favorita

Julia Enríquez Pérez (Avilés, 2003) compite en la categoría junior en el "Villa de Avilés" y este es su último año: "Me da pena dejar atrás esta etapa y sobre todo esta competición porque para este club es una fecha muy señalada y una de mis competiciones favoritas, si no la que más".

Es, además, voluntaria en el torneo: "Siempre digo que este club es la familia que se escoge, y ayudar en el ‘Villa’ es algo que hago porque me gusta y me lo paso bien. Hay muchísimo trabajo, pero cuando haces algo que te gusta lo haces de una forma muy distinta. Pasar el rato con mis amigos, estar todo el día en el polideportivo, ayudar en todas las cosas que puedo es algo que me llena y me siento muy realizada cuando lo hago. En resumen, me encanta participar en el ‘Villa” y decir que formó parte de su organización es un orgullo para mí".

Deporte completo

Enríquez Pérez se pasa el año esperando que llegue este torneo ya veterano en el calendario avilesino: "Son días de compañerismo y de mucha, mucha diversión. Se podría decir que es un momento de estrés, pero nos gusta sentirnos así, sentir esa presión de organizar uno de los mejores torneos a nivel nacional". Como sus colegas, le mueve del judo "el sentimiento de pertenencia, de equipo y, sobre todo, de familia". "Creo que una persona que hace judo afronta de manera muy distinta cualquier situación en su vida cotidiana. En general me resulta un deporte muy completo ya no tanto físicamente, que también, sino mentalmente", subraya.

El XXI Torneo internacional "Villa de Avilés" suma, en concreto, 1.650 judokas de España, Noruega, Moldavia, Italia, Francia y Portugal, récord absoluto de participación en una cita que vuelve a ser doble Supercopa de España en las categorías sub-15 y sub-18, e incluye además las sub-13 y sub-21. La competición se abrirá hoy a las 9 de la mañana.

Los cadetes coparán la sesión matinal mientras que, por la tarde, a partir de las tres, el turno será por los júnior. Mañana los encargados de luchar por el triunfo serán los infantiles y los alevines. A la jornada dominical está previsto que acuda como público el presidente del Principado, Adrián Barbón, según avanzó la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín.

Competir en casa

Nel Suárez Corrales (Avilés, 2008) es otro de los voluntarios de la prueba deportiva que, además, compite en la categoría cadete. "Decidí participar como voluntario porque para que todo salga bien se necesita mucha ayuda y siempre hay que echar una mano", precisa este joven que tiene el "Villa" como su torneo favorito: "Competimos en casa, es lo mejor, aunque es muy difícil ganar. Hay mucha gente y muy buena, pero aun así todos lo intentamos también: nos ayuda que sea aquí en Avilés y tengamos a todo nuestro club como familia para apoyarnos en cada combate". Del judo destaca "los valores y el respeto".

Raquel Burgos Segade (Avilés, 2007) es otro ejemplo de solidaridad sobre el tatami. Compite en las categorías cadete y junior (menos de 57 kilos de peso) y sabe bien qué es una medalla. Eso no quita su labor voluntaria, que defiende así: "Al ser nuestro club organizador del torneo queremos colaborar para ayudar al buen funcionamiento de este evento".

Del campeonato que este fin de semana llenará Avilés valora "que está muy considerado a nivel local, regional y nacional". Y del judo: "Es un deporte muy completo". Deporte, esfuerzo, concentración y compañerismo son palabras que, según Burgos Segade, acompañan esta disciplina.

Estos cuatro jóvenes son solo el ejemplo de 118 judokas, la mayoría jóvenes estudiantes, que este fin de semana serán también voluntarios de una prueba con solera en Avilés, en el complejo deportivo que, en palabras de Carlos Fernández, "es el teatro de los sueños del judo infantil".