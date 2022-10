El tripartito, sobre la nueva denuncia de Vox por Ferrota: "No nos preocupa lo más mínimo"

"No nos preocupa lo más mínimo". El tripartito castrillonense está confiado en que el nuevo frente judicial por la vía civil abierto por el concejal de Vox Alberto García Hevia sobre la modificación de contrato del área deportiva de Ferrota, en Piedras Blancas, acabará siendo archivado, y le advierte de que, cuando esto ocurra, tendrá que responder ante los tribunales "por denuncias falsas".

"El concejal está yendo como pollo sin cabeza, como elefante en una cacharrería, denunciando en los diferentes órganos judiciales sin que hasta ahora haya obtenido éxito. Su interés es estirar esto todo lo posible para llegar a las elecciones y que nos conlleve un daño en la expectativa de voto, hacernos sufrir de cara a las próximas elecciones", protestó la alcaldesa Yasmina Triguero (IU).

El tripartito en bloque compareció para aclarar la evolución de un caso que, por ahora, no existe como tal, ya que no hay indicio de irregularidades en el procedimiento administrativo. El origen está en el expediente del proyecto y obra de la primera fase de Ferrota iniciado en 2018, que fue objeto de un modificado sobre el que Vox puso la lupa. Los trabajos se recepcionaron en 2021 con todos los informes favorables.

García Hevia interpuso recurso de reposición a la modificación de contrato, pero fue desestimado en 2019 y el acto acabó siendo firme de pleno derecho al no haber presentado después un recurso contencioso administrativo. Después interpuso denuncia penal ante Fiscalía, que acabó archivada en 2020. A continuación presentó al Tribunal de Cuentas una denuncia que deviene en un proceso de diligencias preliminares que concluye que no hubo irregularidad alguna.

"El instructor concluyó en la liquidación provisional que no se ha objetivado un menoscabo real, efectivo, evaluable en relación a los caudales públicos. Y el Ministerio Fiscal, en mayo, no apreció menoscabo en los fondos públicos", subrayó Triguero.

El concejal de Vox anunció recientemente que el Tribunal de Cuentas había admitido a trámite una demanda presentada por Vox en relación a los sobrecostes de Ferrota. Según el tripartito, una vez finalizado el procedimiento, el tribunal preguntó a las partes interesadas si querían interponer demanda individualizada y García Hevia siguió adelante.

"El Tribunal se pronuncia sobre si la demanda está bien puesta formalmente o si tiene algún déficit. La admisión a trámite es obligada al estar formalizada debidamente. Ahora la carga de la prueba la tiene él. Tiene que demostrar y objetivar el alcance de manera real y efectiva, identificando quiénes han alzado los bienes, en qué cuantías y en qué unidades de ejecución. Debe asumir las costas del procedimiento y nos obliga a cada uno de los demandados, que no sabemos quienes somos, a tramitar todos los gastos de abogados o procuradores. Abre un procedimiento civil. Si se acaba archivando, como todo parece, las costas en las que incurramos las tendrá que asumir él. Nosotros iremos después por denuncias falsas por todo el daño que nos está causando", concluyó Triguero.

"Desde el minuto uno (del mandato) está intentando minar las inversiones en el municipio sólo por el hecho de sacar un rédito político (...) Está arrastrando la imagen no solo de los políticos, también de los técnicos, y no se puede permitir", subrayó Iván López (POSE). "Aquí no hay donde rascar y de brazos cruzados no nos vamos a quedar", apostilló Eva Menéndez (Podemos).

"Su objetivo era frenar la construcción del Ferrota. Al no conseguirlo, introdujo la cuestión judicial de por medio. Su baja calidad política se demuestra cuando lo empieza a judicializar todo", concluyó Laureano López Rivas (IU).