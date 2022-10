Cambia pierde el recurso contra el pago de 2 millones al gestor privado del agua

Cambia Avilés (la confluencia avilesina de Izquierda Unida y Podemos) llevó a los tribunales la compensación municipal de dos millones de euros pagada a Asturagua (la socia privada de la empresa mixta Aguas de Avilés), pero su intento de ahorrarle ese dinero a los avilesinos ha sido inútil: el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Oviedo ha desestimado el recurso interpuesto por los ediles Tania González, Llarina González, Primitivo Abella Cachero y Sara Retuerto contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Avilés del 19 de noviembre de 2021.

El auto que firma la magistrado-juez Rosa María Fernández, que es recurrible por la vía de apelación en el plazo de 15 días, destaca que el resultado de la actividad probatoria desplegada –consistente en documental e informes técnicos, pericial y testificales–, determina que la cláusula 23 del contrato regulador de la gestión del servicio del agua de Avilés "resultó correctamente aplicada, constatándose la existencia del desequilibrio económico [que alegó la empresa privada de la sociedad mixta Aguas de Avilés]".

"Los concejales de Cambia Avilés no han practicado prueba alguna tendente a contradecir los informes técnicos municipales y el informe pericial elaborado por la empresa Centium, incorporados al expediente", concluye la redactora del auto judicial desestimatorio de las pretensiones anulatorias de Cambia. También añade: "Tratándose de una cuestión netamente técnica en cuanto a la determinación de la existencia o no de un desequilibrio económico y de la aplicación de tal artículo 23 del pliego de cláusulas administrativas particulares, perfectamente claro en su redacción y contenido, no cabe asumir la argumentación desplegada por los concejales demandantes, de carácter sustancialmente doctrinal, por cuanto ningún tipo de infracción de los pliegos y cláusulas del contrato, ni de la ley 30/2007 Ley de Contratos del Sector Público, ni jurisprudencia aplicable al caso, se prueba cometida".

En defensa de su recurso y con el objetivo de lograr la anulación del pago de dos millones de euros al socio privado de Aguas de Avilés, Cambia cuestionó el procedimiento de cálculo del supuesto desfase económico que origina la necesidad de aportar dinero, expuso que hubiera sido posible aplicar otras fórmulas compensatorias que no fueran necesariamente la entrega de dos millones y puso en duda la legitimidad de la empresa privada para ser la beneficiaria del pago. Todas y cada una de esas líneas argumentales se vinieron abajo por la declaración de peritos y la aportación de documentos, el más contundente de todos el propio contrato de la concesión del servicio del agua, en cuyo clausulado figura claramente especificado que si se produce un "desequilibrio económico" el Ayuntamiento debe hacerse cargo de restaurarlo. En línea con el fallo desestimatorio, la juez fija el pago de costas por importe de 900 euros a favor del Ayuntamiento de Avilés, personado en calidad de demandado; la mercantil Asturagua también concurrió al proceso en calidad de parte interesada.

La compensación económica realizada a cargo del remanente municipal (la "hucha" del Ayuntamiento) ha servido para empezar a aminorar el desequilibrio económico millonario del contrato del agua, pero ni mucho menos cubre el total, cifrado a fecha 30 de septiembre de 2022 en 11.801.462 euros.