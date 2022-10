El buen estado de los caladeros anima a Europa a plantear un aumento de cupos

La Comisión hizo pública hace unas horas su propuesta de límites de captura para las poblaciones de peces en las aguas europeas del Océano Atlántico para 2023, incluidas las poblaciones de aguas profundas para 2023 y 2024. La propuesta se refiere a 17 totales admisibles de capturas (TAC) y en ella se destaca que "la recuperación de las poblaciones más importantes, en particular el jurel, permite a la Comisión proponer un aumento de las cuotas". Esta propuesta inicial se actualizará después de la conclusión de las consultas bilaterales (con Noruega y el Reino Unido).

La Comisión propone fijar los TAC en puntos de Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) para seis de las ocho poblaciones cuyo cupo propone aumentar. Por ejemplo, para la merluza del Cantábrico (la especie de la que dependen más barcos asturianos), la propuesta es un incremento del 10% del total admisible de capturas manteniéndose dentro del Rango de RMS recomendado por los informes científicos. Este aumento adicional del TAC de merluza se añade al aumento sustancial –un 84%– aprobado el pasado día 17 de octubre a propuesta de la Comisión y sobre la base de dictámenes científicos. En total el TAC que plantea Bruselas es de 15 554 toneladas.

Además del cupo de merluza, la Comisión propone aumentar el del pixín (rape) en un 12%, hasta las 4.156 toneladas; y el del gallo en un 33%, hasta 3.120 toneladas. Bien diferentes son los casos del lenguado o el abadejo, para los que se aconseja recortar los cupos un 11 y un 10% respectivamente. Otras siete poblaciones pesqueras gestionadas únicamente por la Unión Europea siguen a la espera de dictamen científico, entre ellas el bocarte en el Golfo de Vizcaya y tres poblaciones de cigala.

Virginijus Sinkeviçius, comisionado de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, declaró: "Nuestra propuesta de aumento de las capturas de los stocks atlánticos gestionados por la UE es una buena noticia para los pescadores y llega en el momento oportuno dada la calamitosa situación económica que atraviesan, con el precio del combustible al alza, lo cual impacta en la rentabilidad del sector. La propuesta muestra que la ciencia basada la ordenación pesquera vale la pena".

La propuesta que eleva la Comisión al Consejo de Ministros, y que suele orientar la toma de decisiones en el mismo, se basa en el asesoramiento científico del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM). Para 8 de las 17 poblaciones sujetas a cupos, el dictamen permite a la Comisión proponer límites de captura más grandes que los de 2022. Para nueve poblaciones los datos científicos no fueron considerados "suficientes"; en consecuencia, la propuesta se basa en el enfoque de precaución.

La llamada "pesca sostenible" ha hecho progresos sustanciales en la UE. En 2022, el 80% de los TAC se fijaron en nivel de RMS (14% en 2009), lo que a juicio de Sinkeviçius "permite un futuro saludable para las poblaciones y los pescadores que dependen de ellas".

Habrá mayor protección de las anguilas debido al estado "crítico" del stock

La Comisión Europea ha propuesto reforzar las medidas existentes para la protección de las anguilas en todas las aguas relevantes de la Unión Europea, específicamente en las costas bañadas por el Atlántico, el Mar Báltico y el Mediterráneo, con el fin de ayudar a la población de esta especie a recuperarse. La propuesta de pesca para 2023 prorroga la suspensión de cualquier actividad de captura de anguila en aguas marinas y aguas salobres adyacentes e insta a los miembros a establecer periodos de veda para asegurar la efectividad de la medida. En su dictamen sobre la población de anguilas europeas, el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) reiteró que el estado de la población sigue siendo "crítico". El ICES también aconseja que debería haber cero capturas de anguila en todos los hábitats y en todas sus formas de vida. Además, el ICES advierte de que los impactos no pesqueros, como la destrucción y la pérdida de hábitats, las barreras a la migración (centrales de energía hidroeléctrica, estaciones de bombeo...) y la contaminación de los ríos, deben minimizarse y, cuando sea posible, eliminarse. En su evaluación técnica de la aplicación por parte de los Estados miembros de la UE de planes de protección de la anguila –existe un reglamento publicado a principios de este año– el ICES no encontró ningún progreso general y destaca la necesidad de un mayor esfuerzo para abordar los impactos no relacionados con la pesca que amenazan el futuro de la anguila.