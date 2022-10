Treinta años del Palacio Valdés: la apuesta de las compañías nacionales por Avilés

Nacho Duato, que es una verdadera leyenda de la danza, también ha bailado sobre las tablas del teatro Palacio Valdés. Lo hizo dos días seguidos: el 14 y el 15 de junio de 1993, al poco de su reapertura. De aquello, precisamente, en nada, se cumplen treinta años consecutivos.

La primera estancia de Duato en Avilés sirvió para presentar a la ciudad su Compañía Nacional de Danza y es que, entonces, era verdaderamente suya: era su director gerente, coreógrafo, protagonista y hasta escenógrafo. Todo junto. Y así durante veinte años seguidos.

Cuando entonces, sólo llevaba tres temporadas al frente de la compañía. Y así pudo salir a escena en Avilés, a hacer parte del programa que llevaban encima:"Duende", de Claude Debussy; "Cautiva" de Alberto Iglesias; y "Rassemblement", de Toto Bissainthe. Esa fue su primera vez. La segunda, fue mucho más tarde: en abril de 2005. Ya no bailó, pero sí que dirigió "Coming Together", "L’Amoroso" y "Arenal". La suya fue la primera compañía nacional que acogió el escenario avilesino –en plena celebración trigésima– pero no sería la única.

La segunda compañía nacional en Avilés fue el Centro Dramático Nacional. Los días 17 y 18 de junio de 1994 el Palacio Valdés se transformó en la casa de locos del "Marat / Sade" de Miguel Narros y Peter Weiss, un montaje que hizo revivir el histórico de Adolfo Marsillach de 1968 en el que, por ejemplo, se estrenó como actor José María Pou en su más tierna juventud.

Pero, bueno, en el montaje de Narros quienes salían fueron todos estos: José Luis Pellicena, José Pedro Carrión, Enriqueta Carballeira, Nuria Gallardo, Gabriel Garbisu, Chema Muñoz, Fernando Sansegundo, María Álvarez, Mónica Cano, Alberto Maravilla, Ángela Elizalde, Pedro García de las Heras, Eusebio Gay, Ana Labordeta, Esther Llorente, Paz Marquina, Joaquín Notario, Josu Ormaetxe, Raúl Pazos, Blanca Portillo, Miguel Ramos, Víctor Villate, Carlos Lucena, Paca Ojea, Antonia García, Carlos A. Abad, Andrés del Pino, Amparo Gómez Ramos, Carles San Jaime, Emilio Cerdá, Juan Antonio Somoza y José Mayenco. Músicos: Ignacio Vidaechea, Toni García, Enrique García, Larry Martin y Antonio Ximénez. Cantantes: Doris Cales, Denise Perdikidis, Jesús Castejón y José María Amerise. Así, como quien no quiere la cosa.

Otra vez del CDN en Avilés, fue en noviembre de 1998. Juan Carlos Pérez de la Fuente, su director entre1996 y 2004, sacó los estrenos nacionales de la compañía oficial de la capital española. El 17 de noviembre de aquel año 1998 el teatro Campoamor acogió el estreno de "La fundación", de Antonio Buero Vallejo –por entonces, el alcarriano empezaba estar casi fuera de los calendarios teatrales patrios, los mismos que había conquistado por primera vez en 1949–. Unos días después del estreno ovetense, el día 21 de aquel mismo año, la "troupe" de Pérez de la Fuente se trasladó al teatro Palacio Valdés. Y esa "troupe" era espectacular: Ginés García Millán, Pepe Viyuela, Joaquín Notario, Juan José Otegui, Héctor Colomé, Esperanza Campuzano, Juan Fernández, Daniel Albaladejo, Juan Prado, Lorenzo Área y Alberto Roca. Tan espectacular como el escenógrafo. Óscar Tusquets llenó de pantallas un pesadísimo telón de boca que se quedó en la memoria del personal que acudió a aquella función tan especial: las cosas se empezaban a ver antes en Avilés que en Madrid. Se empezaba a ensayar la política de los estrenos.

Del Instituto Nacional de Artes Escénicas y Música, que es como se llama, de verdad el Inaem, cuelga también la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC), que es otra de las contribuciones de Adolfo Marsillach al sostenimiento de la escena pública patria. No es de mucho viajar, pero en Avilés ha estado en dos ocasiones: las dos, en 1999.

La primera fue con "La estrella de Sevilla", de Lope de Vega (posiblemente), y con dirección, nuevamente, de uno de los grandes de la escena españoles de la segunda mitad del siglo XX: Miguel Narros. El plantel de artistas que estrenó el espectáculo en Madrid, en octubre del año anterior, lo compuso Juan Ribó, Nuria Gallardo, Helio Pedregal, Cherna Muñoz, Chema de Miguel, Arturo Querejeta y Arantxa Aranguren. Aquí está, en la largura del reparto, una de las razones de los pocos viajes de la CTNC.

La otra vez en que la compañía oficial viajó a Avilés fue unas pocas semanas después: en marzo de 1999. Lo hizo con "No hay burlas con el amor", de Calderón de la Barca, y con Denis Rafter como director de escena. El montaje lo interpretaron Antonio Vico, Fernando Conde, Jacobo Dicenta, Balbino Lacosta, Carlos Ibarra, Carmen del Valle, Goizalde Núñez, Blanca Portillo y José Caride. Sí, Blanca Portillo. Hace veintitrés años en Avilés, como esta misma semana pasada.

La presencia de las compañías nacionales en Avilés ha sido usual en coproducciones (la grande se encarga de la temporada madrileña, la productora privada vende en lo que los madrileños todavía llaman "provincias"). Lo exótico fue lo de Alfredo Sanzol. Su segunda producción fue "Sí, pero no lo soy" y, tanto con esa como con "Días estupendos", estuvo en Avilés.

El CDN que dirigía Gerardo Vera produjo las dos comedias iniciales de un dramaturgo porque empezaba a demostrar que llegaría a ser sobresaliente. Llegaron a Avilés en agosto de 2008 y en abril de 2011. Un autor nuevo, entonces, ahora, en 2022, dirige la prestigiosa compañía oficial. Esta primavera, antes de los jurados de los "Princesa de Asturias", Sanzol presentó en el Niemeyer "El Golem": lo antepenúltimo de Mayorga. Que ya, sí, empieza a ser leyenda.