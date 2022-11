"El cine y la televisión eran algo con lo que no contaba: me quiero quedar en el teatro", dice Javier Cámara

El actor Javier Cámara (Albelda de Iragua, La Rioja, 1967) encabeza el reparto de la comedia de Pablo Remón "Los farsantes" que se representa esta noche (20.00 horas) en el auditorio del Centro Niemeyer. El sábado, hará lo propio en el teatro Jovellanos (20.30 horas). Conversa con LA NUEVA ESPAÑA por teléfono.

–Llevando doce años fuera de los escenarios, ¿qué le hizo decir que sí a Pablo Remón?

–Lo conocí cuando estaba haciendo "Vota Juan", "Venga Juan" y "Vota Juan". Resulta que Diego San José me insistió para que dirigiera uno de los capítulos que había escrito él: Pablo Remón. Nunca había visto nada suyo, pero aquello que había escrito me pareció soberbio. Al final hicimos dos capítulos. Luego vi el programa Espacio 0, el que produjeron Irene Escolar y Bárbara Lennie.

–El de "Los mariachis".

–Ese, sí. Con todo eso, le dije que si alguna vez surgía algo, me gustaría trabajar con él. A los seis meses me dice que está escribiendo algo y que a uno de los personajes le ha puesto mi cara. Le dije entonces que me apuntaba. "Pero tendrás que leer el guion". "Que no, que no, que voy". Así que mira tú: él escribe pensando en mí y yo le digo que sí sin pensarlo. Y está siendo fantástico.

–Ya sé lo que me va a decir: que no ha hecho teatro en estos doce años por sus trabajos en la televisión y en el cine.

–Eso es. El cine y la televisión te llevan mucho tiempo. Acabo de terminar la segunda temporada de "Rapa". Lo único que quería es que los rodajes no coincidieran con un día de función: quiero vivir cada uno de los procesos por entero, uno ya no tiene edad de darse una paliza con el coche después de salir de una función porque hay que grabar. Me encantan las giras de trenes, libros, comidas en común: son las que de verdad disfruto.

–He leído que "Los farsantes" tiene que ver con "El tratamiento".

–No la vi, pero Francesco Carril, que está en las dos, me ha dicho que tienen mucho en común: los conflictos familiares, los sueños incumplidos. Habla de que la realidad no es la que pensamos. El universo que crea es tan propio que ni siquiera puedes cambiar los nombres de los personajes porque lo mismo pertenece a uno de su familia. Aquí yo hago de un director exitosísimo que trabaja en lo que no le gusta y de una actriz que busca su futuro y cree que está en lo que se imagina que su padre hubiera pensado. Es decir, va de cumplir sueños, pero no los propios: los de otros.

–Y tras su vuelta al teatro, ¿qué tal se encuentra?

–El cine y la televisión eran algo con lo que no contaba. Me siento tan a gusto que me quiero quedar en el teatro.

–Ha hecho mucho cine y televisión, precisamente.

–Y se han convertido en dos patas fortísimas de este banco, pero el teatro tiene cosas fascinantes. Y lo he vuelto a descubrir con "Los farsantes", con la temporada que tuvimos en Madrid y con la gira que estamos haciendo por España. Si estás en el teatro no puedes dedicarte a otras cosas. El teatro te exige que estés y que quieras estar.

–La última vez que estuvo en el Niemeyer fue para presentar "¿Para qué sirve un oso?"

–Me sorprendió muchísimo el teatro. Francesco Carril me ha advertido que hacer teatro allí es otra historia. Es cierto que cada lugar en el que montas la función es especial. Esa es otra de las virtudes del teatro: acoplarse al nuevo escenario porque unas veces hacemos un día y otros un par de ellos. Me gusta cambiar de escenario cada día.

–¿Se llevaría de cañas a este Diego suyo?

–Claro. Lo entiendo muy bien. Y también a Álex, su representante. He tomado cañas con muchos "diegos" y "álex", al director que no asume el camino que ha emprendido. Me gusta disfrutar de lo que hago y si con Pablo Remón es una gozada. Es premio Nacional de Literatura Dramática. Habla de la gente que no está a gusto en su propia piel: he conocido a mucha gente así, que quiere estar en otro lugar.

–"Los farsantes", además, cuenta con una escenografía verdaderamente espectacular.

–Es de Mónica Boromello. Es impactante. Y eso que no viajamos con todos los elementos que utilizamos en Madrid. Nieve, telones... También es muy impactante la iluminación de David Picazo.

–Y luego, ustedes.

–Somos cuatro actores, pero hacemos un montón de personajes: casi no salimos de escena. Somos uno, salimos y ya somos otro. Me decía Remón que si el espectador se quedaba con dos o tres escenas quedaría satisfecho.