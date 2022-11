Las claves del oasis joven de Valgranda: cercanía al centro y familias con trabajo

Valgranda es el barrio más joven de Avilés, una condición que certifican los datos del Instituto Nacional de Estadística. También lo constatan los sociólogos y geógrafos, que buscan explicaciones a este tipo de situaciones y movimientos de la población. La urbanización de la zona oeste de la ciudad, hace aproximadamente dos décadas, abrió las puertas a parejas jóvenes, no solo las de viviendas adosadas sino también las de los pisos de nueva construcción. Y fue mucha la gente que traspasó esas puertas. El por qué lo detalla el sociólogo Arsenio Valbuena: su próximidad con el centro de la ciudad y que son inmuebles de calidad media "en los que residen familias jóvenes en las que trabajan los dos miembros de la pareja y con empleos consolidados".

Eso, a juicio de los especialistas, es un motivo suficiente para que ese barrio sea el más joven, con un porcentaje de menores de edad entre el 20 y el 24 por ciento del total de la población. "Este tipo de barrios no es replicable en otras zonas de la ciudad, no existe otra concentración de viviendas similar ni una masa crítica de personas con el debido poder adquisitivo en una ciudad y en una comarca en la que la población desciende sin parar", continúa el sociólogo, que defiende además que este tipo de urbanizaciones "retienen y fijan población pese a que algunos de sus residentes no tengan su lugar de trabajo en Avilés".

El geógrafo Daniel Herrera explica que esa zona "nueva" de la ciudad "es más asequible para vivir que el centro de Avilés, que es más caro", como suele ocurrir en términos generales. "Estamos hablando de una estadística pequeña, de una zona muy concreta; y claro, el porcentaje se dispara. Sin embargo, hay que tener en cuenta el conjunto y que la pirámide poblacional es invertida", señaló para después remarcar que Avilés pasó de ser una ciudad muy joven desde mediados y finales del siglo XX y con el paso del tiempo se ha convertido en una población envejecida formada por "aquellos jóvenes que fueron cumpliendo años". "El barrio de Llaranes era un barrio muy joven y ahora, sin tener los datos delante, entiendo que será una población envejecida, como la norma general", señaló el geógrafo.

Valbuena fija las diferencias con otro barrio de nueva construcción: La Grandiella, entre La Magdalena y Buenavista: "Está alejado del centro y pese a que también hay infancia, el poder adquisitivo es otro".

El principal constructor del entorno de Valgranda hace ahora, aproximadamente, dos décadas, Manuel Campelo defiende que la zona es "ideal para vivir, con zonas verdes, cerca del centro y al lado de prácticamente todo". "Desde el principio pensé que era una buena zona para tener hijos, apto para la juventud y con una tranquilidad absoluta y buen ambiente", señala el constructor, que se muestra orgulloso de haber propiciado la ampliación de la ciudad por esa zona y con datos que "aunque no son replicables" a otras zonas, según los especialistas, sí ayudan a paliar la baja natalidad en una ciudad y en una región que es de las más envejecidas del país.

El también geógrafo Felipe Rodríguez afirma que para entender este tipo de movimientos poblacionales, como el de Valgranda, es necesario atender a varias variables: el empleo, los equipamientos y servicios del entorno, el precio de la vivienda y si ésta es asequible o no, también influye el poder adquisitivo de las familias a la hora de adquirir un inmueble. "El modelo sería replicable si se dan todas las circunstancias, porque todo repunte poblacional, que haya más jóvenes como es el caso, depende de un contexto muy determinado", señaló Rodríguez, que también insistió en la idea de que este barrio, situada en la zona del oeste de la ciudad supone un oasis que rompe con la tónica habitual del envejecimiento de la población.

Así las cosas y con esas variables encima de la mesa, ejemplos como el de Valgranda, a juicio de sociólogos y geógrafos, se han convertido con el tiempo en anécdotas enmarcadas en una ciudad y en una comunidad "en la que los datos de población provisionales mejoran pero dentro de la misma estructura" de envejecimiento poblacional, según expresó el geógrafo Daniel Herrera.

"Las de Valgranda son viviendas de media y buena calidad constructiva para ser Avilés, que garantizan además un determinado precio del suelo y esa cuestión descarta a población con menores ingresos frente a zonas más degradadas de la ciudad como pueden ser Llaranes, Versalles y Villalegre; sin embargo, Valgranda no está en la periferia como esos barrios, es el destino ideal, cerca del centro y con viviendas nuevas y en una zona de cierta actividad", concluye el sociólogo Arsenio Valbuena.