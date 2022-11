«He esperado a asumir el fracaso para poder meterme en el circuito comercial»

Bárbara Blasco (Valencia, 1972) es la autora de «Dicen los síntomas», su tercera novela, la ganadora del premio «Tusquets» de 2020. Participó ayer en una charla coloquio con el profesor Javier García Rodríguez organizada por el Centro de Servicios Universitarios de Avilés. Esta tarde vuelve a la calle Ferrería, pero para ofrecer una «masterclass» sobre escritura creativa. Conversa con LA NUEVA ESPAÑA en la cafetería del hotel en el que se aloja estos días.

–Lo que dicen los síntomas es que gracias a «Dicen los síntomas» pasó de la clandestinidad literaria al «mainstream».

–Sí, sí. Hay que reconocer que el premio «Tusquets» me ha dado cierta, bueno, tampoco mucha... Vale, algo más de visibilidad.

–No es el «Planeta», pero mola.

–A ver, el «Tusquets» es un premio que me gusta más que el «Planeta». Económicamente no, en eso el «Planeta» tiene más peso. Pasa uno a tener un poco de exposición pública y visibilidad, cosas un poco negativas porque entras en un «Goodreads»: está la gente evaluándote, pero me ha traído cosas maravillosas. Lectores, sobre todo, muchos lectores.

–Y, además, le ha permitido sacar del «agujero negro» sus novelas anteriores.

–La última sólo: «Las memorias del alambre».

–¿La primera todavía no?

–La primera no la sacaría.

–Porque no quiere.

–Porque no quiero. Tampoco sé si Tusquets quiere, pero en principio no todo es reeditable.

–De 2020, cuando el premio, para acá no hace más que recibir aplausos.

–No. Siempre hay gente que a la que no le gustas nada: afortunadamente. A mí tampoco me gusta todo el mundo. He recibido muy buenas críticas, es verdad, y muy buenas opiniones de lectores, cosas muy chulas y otras no tanto. Hay gente que a veces se indigna. Bueno, yo creo que mis personajes son un poco complejos, tampoco son políticamente correctos, cuestionan cosas que igual no a todo el mundo le apatece que le cuestiones. Y eso está muy bien: tampoco hay tantos lectores naturales. Yo no quiero gustar a quienes no sean mis lectores de verdad.

–¿Qué le llevó a salir del circuito literario reducido y meterse en el comercial?

–Siempre hay un deseo de que a uno le descubran porque todos nos creemos genios. Sí, una siempre espera que la descubran y dar el salto. He esperado a poder asumir el fracaso para meterme en el circuito comercial. Presentarme a sitios y fracasar. Y que no pasara nada que no me impidiera seguir escribiendo. Antes era más frágil y el fracaso y el rechazo me costaban bastante –igual algunos meses– de digerir. Eso me impedía seguir.

–Los críticos pijos dicen que para escribir hay que tener «background», o sea, mucha vida. Usted tuvo mucha y dice que la vierte en sus escritos.

–Evicentemente, haber vivido cosas se tiene que reflejar en lo que escribes. Aunque hay escritores que basan su literatura en los libros, y me gustan, me gustan más los que trasladan sus experiencias a las páginas.

–Usted fue ayudante de mago. Por ejemplo.

–Fue una época. Hace mucho, cuando tenía veinte años.