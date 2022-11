Más camas que carricoches en Valdés Salas

El cantautor cubano Pablo Milanés grabó en 1978 el tema "Años", una canción que comienza: "El tiempo pasa nos vamos haciendo viejos". Aquellos versos del autor de "Yolanda", entre otros tantos éxitos, sirven para explicar la anomalía demográfica, que haya más personas mayores que jóvenes en una ciudad como Avilés, en la que a mediados de los ochenta, era una referencia europea en rejuvenecer y engordar su padrón. Un símbolo de la mayor presencia de personas mayores en la ciudad es el barrio de La Magdalena y, más concretamente, las calles Valdés Salas y la que recibe el nombre del barrio.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el porcentaje de mayores está entre el 38,53 y el 40,49 %, unas cifras similares a las que se dan en municipios rurales como es el caso de San Martín de Oscos y Peñamellera Alta. "Doy fe de esos datos, tengo cincuenta años, vivo en Valdés Salas donde viven los padres de mis amigos de toda la vida", afirma Marco Clemente, que conversa en plena calle con su padre, José María, también vecino de la principal arteria del barrio de La Magdalena.

Marco detalla que su hija tiene catorce años y que apenas hay menores de su edad, nada que ver con cuando él era un crío y "había guajes por todos los sitios". José María va a más y tras más de cuarenta y pico años de residencia en esa calle recuerda cuando "muchas familias de diferentes lugares llegaron a vivir al barrio".

"Ese edificio no existía, ni aquel", señala a un lado mientras recuerda que esos espacios no eran más que praderías donde los chavales jugaban. Esos bloques, ahora, están ocupados por mayores, continúa, y "algunos no salen de casa". "Antes todo era un hervidero de críos, pero pasó el tiempo...", añade el padre. Marco insiste en que la zona es atractiva para vivir: "Cuenta con colegios e institutos en el propio barrio". La mayoría de los vecinos siguen siendo aquellos que se mudaron al barrio a finales de los setenta. "Lo que ocurre es que marchó la juventud", señala Amor Argüelles, residente en la vecina Versalles. "Tanto mi barrio como este son barrios de jubilados, así es", añade.

Marco Clemente recuerda que hace años el colegio Marcelo Gago, uno de los dos principales del barrio –el otro es el Enrique Alonso– sufrió una sangría de alumnado. "Ahora el colegio vuelve a contar con más guajes porque construyeron en La Grandiella, si no todo sería parecido", indica Clemente hijo, que percibe que es "el más joven con diferencia" de su portal.

Sus vecinos rondan la edad de su padre, que tiene 75 años, eso sí, llevados con vitalidad. Amor Argüelles está a la puerta del centro de salud, que no existía cuando la mayoría de familias llegaron a vivir a Valdés Salas. Conversa junto a sus hermanas, Isabel y Pilar, y entre las tres recuerdan aquellos tiempos en los que Avilés rondaba los 100.000 habitantes, había "mucho trabajo en Ensidesa" y "corrían los rapacinos por todas partes". "Apenas queda nada de aquello", añoran.

Ángeles Rodríguez tiene 60 años y Belén Alonso, de 59, pasean por la calle Valdés Salas. Hacen un alto en el camino y no dudan en confirmar lo que la estadística evidencia: "Abunda la gente mayor, no hay nada más que verlo, y no solo aquí, en esta calle, también en otras partes de Avilés".

Rodríguez confía en que esas cifras que refuerzan la pirámide invertida de población cambien, aunque reconoce que "será difícil": "Observo que tras la pandemia parece que hay repunte de niños, pero aún así hay muchas más personas mayores, ya no es como antes".

La estadística que muestra a esta parte de La Magdalena como la de mayor proporción de jubilados no solo de la ciudad, sino también de toda la comarca avilesina. Incluso supera en porcentajes a la de zonas rurales de Castrillón, Corvera, Gozón e lllas. Pese a la edad de los residentes, Valdes Salas es una calle con mucha vida, no así La Magdalena, que se ha convertido con el tiempo en un vial de paso entre la parte alta de Versalles y Rivero.

Valdés Salas cuenta con varios negocios hosteleros y varios comercios, un supermercado... y, entre tanto, un constante va y viene de personas que, sobre todo, por las mañanas acuden a sus citas médicas al centro de salud, anexo al de salud mental. "Habrá mayores pero hay mucho movimiento, de eso no hay ninguna duda", afirma Isabel Gómez, que cada mañana pasea por la zona en su caminata diaria entre los barrios del Carbayedo y Versalles.

El panorama es diferente al de las décadas pasadas en Valdés Salas, hay más canas que carricoches y los jóvenes, en términos generales, en vez de los menores como cabría esperar en situaciones normalizadas, han pasado a ser los de cuarenta y cincuenta. Como entonaba Pablo Milanés, "el tiempo pasa, nos vamos haciendo viejos" y este barrio, que mantiene su gente desde hace años, sigue guardando la esencia de aquel boom que sufrió Avilés en los años setenta.