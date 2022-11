"Grand-plié" de Salinas a Alemania

La danza la llevó de Salinas a Alemania, donde reside desde hace casi seis años al convertir su pasión en su profesión. Olga del Rocío García Somocueto es la bailarina solista en Staatstheater Nürnberg Ballett, la Ópera Estatal de Núremberg. Le gustaría volver a su tierra, pero no sabe ni cómo ni cuándo. "Hay muchísimo talento, y casi todo se va fuera. No se valora la cultura como se debería", lamenta.

La joven bailarina estudió en el colegio y en el instituto de Salinas (Castrillón), y ya desde pequeña se inició en la danza en la escuela Step en Avilés con Mevi. A los 18 años se trasladó a Madrid a estudiar en el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma. "Siempre había querido ser bailarina y aunque a esa edad empecé a dudar porque tenía mi vida hecha en Asturias, gracias al empujón de Mevi y el apoyo de mis padres, en cuanto me cogieron en el conservatorio ni me lo pensé. También empecé ingeniería industrial en la UNED, aunque lo dejé a los pocos meses porque decidí centrarme en la danza y apostar por ello", relata desde Alemania.

Esa decisión sabía que implicaba que profesionalmente se tendría que ir al extranjero. "Entrar en una compañía profesional de danza es difícil y en España, aunque están empezando a haber más compañías, solo hay una que es estable: la Compañía Nacional de Danza (CND). Somos muchos bailarines en España y la Compañía tiene cerca de solo 40, así que desde que empecé a estudiar supe que lo más seguro es que me tuviera que ir fuera", explica.

Aun así, cuando llegó el momento, adoptar la decisión "fue duro, para mi familia y para mí, aunque todos estábamos muy contentos porque eso significaba que las cosas estaban saliendo bien", relata García Somocueto. Asegura que "tenía mucho miedo a perder el vínculo con la gente a la que quiero; pensaba que el estar lejos iba a hacer que la relación cambiase, y aunque es verdad que se nota la distancia, cada vez que vuelvo es como si no hubiera pasado el tiempo". La joven bailarina regresa a Asturias en las vacaciones estivales y en Navidad, cuando le es posible.

La formación adquirida en el Conservatorio en Madrid le sirvió para que en noviembre de 2016 se trasladase a Niza (Francia), donde ingresó ya como profesional en el Ballet Nice Méditerranée bajo la dirección de Eric Vu-An. Solo unos meses después, en enero de 2017, se mudó a Núremberg, para incorporarse en el Staatstheater Nürnberg Ballett bajo la dirección de Goyo Montero. "Y aquí llevo casi 6 años. Ahora soy bailarina solista en la que es la Ópera Estatal de Núremberg".

La experiencia está resultando más que óptima. "Es un gusto trabajar en un teatro estatal de Alemania. Además, tenemos la suerte de trabajar con muchísimos coreógrafos a parte de mi director, y eso es un lujo, porque aprendes diferentes estilos y tienes la oportunidad de crecer en todos los aspectos. A nivel personal, además de aprender otro idioma y vivir en otro país, tengo la suerte de que trabajo con personas de todo el mundo y eso hace que te enriquezcas de las diferentes culturas", asegura.

Olga del Rocío García Somocueto lamenta que esta oportunidad no la tenga ni en Asturias, ni en España. "En Alemania hay un teatro por ciudad y casi todos tienen su propia compañía de danza. Además, el Estado proporciona bastantes ayudas a los artistas freelancers. En Alemania se valora muchísimo más el arte que en España", afirma.

De momento, la joven bailarina sigue disfrutando de subir al escenario y perfeccionar su aprendizaje de idiomas pensando en el futuro, aunque sin un plan concreto. Asegura que "quitando el mar, Baviera se parece mucho a Asturias, y eso hace que a veces me sienta como en casa. Al estar en el centro de Europa, facilita conocer otros países. Y me encanta salir de casa y encontrar las calles con nieve".

Pero echa de menos Asturias. "Cuando estás en casa sueles criticar bastantes cosas, y aunque en economía, conciencia medioambiental y alguna cosa más, Alemania nos lleva ventaja, cuando sales te das cuenta de que nuestra manera de vivir es muy bonita". ¿Y planes de retorno? "Me da mucha pena que no se ofrezcan oportunidades a los artistas españoles. Planes, planes para volver no hay, pero sí quiero hacerlo, aunque no sé ni cuándo ni cómo".

De momento, el "grand-plié" es firme, aunque sea lejos, para seguir dando pasos.

Olga del Rocío García Somocueto (1995) estudió en el colegio y el instituto de Salinas (Castrillón). Siendo muy niña empezó a estudiar danza en Avilés y a los 18 se trasladó a Madrid, donde inició sus estudios profesionales. En 2016 se trasladó a Niza (Francia) y en 2017 a Alemania, donde continúa como bailarina solista en la Ópera Estatal de Núremberg.