"Tres cuartas partes de ayudas sociales se van a rentas medias"

Patricia Suárez es la concejala de Hacienda y Acción Social de Corvera. La edil conversa con LA NUEVA ESPAÑA sobre el presupuesto municipal aprobado hace una semana en un municipio con una amplia mayoría del PSOE, con catorce de los diecisiete concejales de la Corporación. Las cuentas contaron con el apoyo del concejal de Somos Corvera, con la abstención de IU y el voto en contra del PP.

–El presupuesto nace con un notable incremento de las ayudas sociales. Explíquelo.

–La previsión que teníamos era que salíamos de la crisis del covid y que no iba a haber tanta necesidad social y en febrero, nuevamente, estalló la guerra en Ucrania y surgió otra necesidad. Con esta situación, vimos necesario ampliar las ayudas directas y dentro del plan concertado, la pobreza infantil y la energética. Además, tenemos ayuda a domicilio complementaria. Este año comenzamos un proyecto piloto que lo hacíamos a través de voluntariado con el objetivo de acompañar a los mayores que viven solos.

–Es algo novedoso que un Ayuntamiento promueva ese servicio.

–La pandemia nos puso el foco en los mayores que viven solos. Todo lo que podamos colaborar, está bien. Algo similar ocurre con la garantía habitacional, que son las ayudas a la hipoteca y al alquiler. Es cierto, el Principado cubre ayudas al alquiler pero las hipotecas quedaban fuera y con la crisis había mucha necesidad, la Constitución dice que todos tenemos derecho a una vivienda digna, pero cuando tienes una hipoteca te quedas en el limbo, los bancos te dicen ese problema no es suyo y vimos necesario atender esa laguna. Hay rentas medias, en torno a 24.000 euros que pueden verse en esas situaciones por la crisis, si no se lo cubres pueden quedarse sin vivienda.

–Las ayudas sociales suelen ser para las personas que más necesitan, ¿creció el número de beneficiarios con la crisis, la inflación...?

–Más que crecer el número de personas se modificó el perfil. Cuando hablamos de ayudas sociales, todo el mundo tiene idealizado que van para personas sin ingresos, etnias. Realmente, en Servicios Sociales, en torno al 72 por ciento de las ayudas que concedemos son personas de clase media, pero parece que ese estigma sigue ahí. Ha evolucionado a las rentas medias, de 20.000 a 25.000 euros anuales, en situaciones complicadas.

–¿Qué va a cambiar en el concejo en 2023?

–Estamos negociando con la CTEA (Compañía del Tranvía eléctrico de Avilés) poner en funcionamiento un bono de transporte joven para que los menores de 18 años no paguen dentro de la comarca. Reforzamos el área de Cultura para dar mayor oferta; lo mismo las becas de inmersión lingüística en colaboración con el IES con 7.000 euros,

–¿Y qué obras nuevas habrá?

–Nuevo, nuevo, poco. Estamos culminando esta senda que hemos venido desarrollando desde que comenzó el mandato como la apertura del centro de día y de mayores de Las Vegas el primer trimestre del año, la ampliación del centro social de Los Campos y Cancienes, seguiremos con el plan de asfaltados, la mejora de la red de abastecimiento., la cubierta del parque del Tomás y Valiente,… Además, en el acuerdo presupuestario con Somos, estamos esperando por habilitar un carril bici, que depende de fondos europeos, y tenemos pendiente la mejora del polideportivo Toso Muñiz y también desarrollar el parque acuático,, que prevé finalizarse entre el verano y el último trimestre del año.