Avilés refuerza la lucha contra la pobreza energética con ayudas que llegan a 900 familias

"La energía se renueva. Y tú, ¿te atreves también?". Con este lema, dedicado al séptimo Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, se desarrolla en Avilés la XIX edición de su Foro Solidario, impulsado por el Consejo municipal de Cooperación y Solidaridad y el Ayuntamiento. Participó en la inauguración oficial Beatriz Coto Rodríguez, directora de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, quien ofreció algunos datos. Por ejemplo: a escala mundial, 733 millones de personas carecen de acceso a la electricidad y 670 millones seguirán sin acceso a esta electricidad en 2030.

Tomó luego la palabra en calidad de anfitriona la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, quien valoró que se dedique el Foro al séptimo ODS de Naciones Unidas: "Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna". "Lo hacemos en un año muy singular, marcado por la incidencia de una guerra a los pies de Europa que está teniendo efectos muy adversos sobre el corazón de Europa". Avilés, puntualizó, debe aspirar a participar en este nuevo contexto desde el liderazgo.

"Por un lado desde la industria, como gran consumidora energética y principal factor de crecimiento y creación de empleo de la comarca. Asturias y esta comarca cuentan con el mayor gigaproyecto de hidrógeno renovable a escala mundial de colaboración público-privada. Un proyecto impulsado por ArcelorMittal, Enagás, Fertiberia y DH2 Energy, que surge con el apoyo de una Europa que está acelerando su exigencia de ser referente de la transición energética y verde. La primera etapa de este proyecto es abastecer la planta que Fertiberia tiene en Avilés, y las fábricas de ArcelorMittal en Avilés y Gijón".

Pero desde el Ayuntamiento de Avilés, incidió, se trabaja "intensamente en la protección energética a los más vulnerables". "Hemos sido una de las primeras administraciones públicas de nuestro país en poner en marcha las ayudas de Garantía Energética. Y somos el único Ayuntamiento de Asturias que garantiza esta ayuda de forma normalizada con una convocatoria abierta durante 4 meses al año".

En el año 2021 se destinaron 217.066,07 euros y se beneficiaron 780 familias. Y en el 2022 se estima que van a ejecutar en esta línea de ayudas unos 260.000 euros beneficiando a 870 familias con un importe de 350 euros. "Vamos a seguir incrementando el importe máximo de la ayuda y cuantía total para cubrir todas las necesidades que están surgiendo", avanzó.

Amparo Antuña, alcaldesa de Noreña, pero en Avilés en representación de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), sentenció: "Si algo caracteriza este Foro es el acierto del tema a tratar, este año la energía, las facturas de esa energía que están en boca de todos". "El modelo actual muestra síntomas de extremo agotamiento y está exhausto económicamente, por eso hablar de futuro implica hablar de energía que, por cierto, la sociedad actual devora. La energía lo es todo. Esto debe obligarnos a avanzar hacia la eficiencia energética y su uso racional y necesitamos nuevas fuentes que además de limpias aseguren independencia energética".

Siguió luego Yayo Herrera López, socia de Garúa Sociedad Cooperativa (Saberes y Proyectos Ecosociales), que ofreció una revisión crítica a los ODS en tiempos de crisis energética. Con ella estuvo Ana Andrés Ablanedo, presidenta de la Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias (CODOPA). Partió de sostenibilidad como definición de "sostener la vida". "Si no se cubren las necesidades o la vida no se sostiene o es precaria", recalcó. Y resaltó que los actuales modelos económicos "no tienen en cuenta la sostenibilidad de la vida".

La primera jornada concluyó un espectáculo de danza. Hoy continuarán los actos. A las 10.30 y 12.15 horas se representará la función "Espirales de energías", por la Asociación Los Glayus, en el auditorio de la Casa de Cultura. La obra está dirigida a alumnos de 4.º y 5.º curso de Primaria de diferentes colegios de la ciudad. Ya por la tarde (16.30 horas) se desarrollará en la Plaza de España el juego didáctico "Memory Card" sobre ODS, promovido por la asamblea local de Cruz Roja en Avilés.

Y a las 18.00 horas, en el Palacio de Valdecarzana, tendrá lugar el encuentro-diálogo "Acciones posibles contra la vulnerabilidad energética", a cargo de Nuria Baeza Roca del Área de Acción Social y Responsabilidad Social Corporativa de Aeioluz y "Las comunidades energéticas como motor de acción solidaria", a cargo de Francisco Rodríguez Martínez y Eva Fernández Suárez del Proyecto Cooperativo de Consumo de Energía Renovable AstuEnerxía. Ejercerá como moderadora Lucía Nosti Sierra, responsable de proyectos de Educación de Medicus Mundi.