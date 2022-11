El Puerto de Avilés recupera la memoria de sus faros

"El servicio ordinario sin novedad. Estado de la atmósfera: niebla interna. Desde Busto a Faro de Peñas no se ve, el de Luarca es visible y el de Tapia tampoco se ve". El torrero Andrés San Julián dejó anotado el 13 de abril de 1906 este balance de jornada en el libro de servicio del faro de Busto. Años antes, un día tranquilo de abril de 1896, había dejado escrito en el mismo volumen Ramón Riego: "Se encendió la luz sin novedad. Di cuerda a las máquinas y entregué la guardia al torrero primero. Los faros se vieron".

En estos libros de servicio registraban los fareros o torreros todas las incidencias del día a día en cada uno de los tres turnos de vigilancia (meteorológicas, de visibilidad, lo que afectaba al propio faro...).

Constituyen la memoria de los vigías de la costa cantábrica y el archivo de la Autoridad Portuaria de Avilés está ahora enfrascado en el chequeo, análisis y recuperación de toda la documentación de los faros que son de su competencia, desde Avilés hasta Galicia.

"Los faros eran a la vez viviendas y oficinas que generaban su propia documentación. Y toda esa información está sin documentar. Ahora queremos sacarla a la luz, organizarla, archivarla y también darla a conocer", explica Alexia Fernández Álvarez, archivera de la Autoridad Portuaria de Avilés. En las dependencias en las que se preserva la memoria de los muelles locales aguardan un centenar de cajas repletas de documentos y libros de servicio de los faros de la costa occidental asturiana, una historia hasta ahora oculta.

Entre las anotaciones más antiguas descubiertas por ahora se encuentran las del libro de servicio del faro de Busto.

El ingeniero Francisco Casariego dejó esta anotación en un chequeo a la instalación el 22 de agosto de 1883: "He dado instrucciones precisas para que este libro y los demás del faro se lleven como corresponda y desaparezcan algunas anomalías que en ellos se encuentran. He dado orden para que se descubra el cilindro que guía la cuerda de la máquina de rotación. He tomado nota para que se proceda a la reparación del edificio y pinturas del aparato linterna y demás".

Cuadernos de un siglo

Entre esos libros que toca ahora organizar y documentar se leen anotaciones de lo más diversas. El ingeniero encargado Delfín Suárez Vega escribió el 21 de julio de 1898 en Busto: "Paso la noche de hoy en el faro ocupado en hacer estudios sobre las condiciones de iluminación del faro aprovechando la ocasión de hallarse este apagado con motivo de la guerra". Y en otros tiempos de guerra, los del conflicto civil español, anotó en Cudillero el capitán de corbeta Juan Navarro el 31 de octubre de 1936: "Visitado este faro como ayudante de marina de los distritos sometidos al ejército nacional".

Esos cuadernos recogen casi un siglo de historia de la vida en los faros. Entre los documentos que han llegado al puerto hay también peticiones de los fareros para poder mantener en condiciones dignas sus viviendas a pie de acantilado.

Este es un ejemplo: "Provincia de Oviedo. Faro de tercer orden de Busto. Relación de los efectos que se piden a a Jefatura de la Provincia para el año 1947. Colchones (1): La habitación del técnico primero tiene un cameo sin colchón. Almohadas (5): De las cuatro existentes difícilmente se logra hacer una, ya que sido examinadas pudiéndose comprobar que más que lana es polilla lo que contienen. Mesas de cocina (2): las dos existentes están en muy malas condiciones. Baldes (3)".

Hay también tirones de orejas a esos guardianes de la costa. Por ejemplo, un ingeniero avisa el 1 de marzo de 1941 tras un chequeo al faro de Busto: "El edificio se halla en malas condiciones siendo precisa una reparación a fondo. Se encuentran los libros atrasados. Se ordena: Que no se encuentre el faro solo en momento alguno, no debiendo ausentarse los dos torreros simultáneamente por ningún concepto. Llevar los libros al día y todos los documentos del servicio. Limpieza más cuidadosa del aparato".

El ingeniero Francisco González chequeó el faro de Cudillero el 16 de abril de 1942 y el torrero suspendió el examen: "Encuentro deformada la armadura de la parte móvil del aparato óptico y roto el cierre de la misma, con señales muy claras de haber recibido un golpe. Manifiesta el torrero que ha observado el desperfecto hace unos diez días, sin que se explique la causa limitándose a decir que él no ha dado golpe alguno. Se observa un abandono manifiesto en la limpieza del aparato óptico y cristales de la linterna. Llamo la atención del torrero sobre este extremo advirtiéndole que si no se corrige este estado de cosas volviendo a anotar nuevos descuidos en su servicio y cuidado del aparato y útiles, me veré obligado a dar cuenta oficial de ello a la superioridad, proponiéndole la sanción correspondiente".

Memoria de los faros

Esos libros de servicio constituyen la memoria de los faros y de una vida en ellos ya casi extinta. Los torreros están en peligro de extinción y los faros afrontan nueva vida con usos hosteleros y hoteleros. Prueba de ello son los proyectos en marcha para los de Vidio y Cudillero. Afrontar las rehabilitaciones de esos edificios resulta complicado por la falta de documentación al no tener localizados los planos y proyectos antiguos.

"Pero sí que existen y se podrán tener en cuenta para próximas rehabilitaciones. Con el trabajo que ahora tenemos en marcha se trata de completar esa historia, desde que se encendieron los faros hasta hoy. Se ha tomado la decisión de empezar a clasificar toda esa documentación y en ello estamos", explica Alexia Fernández.

La primera fase del tajo consiste en clasificar toda esa documentación, faro a faro: "Expurgaremos lo que no se pueda rescatar. Todo ese papel ha permanecido a merced del tiempo y hay documentos roídos por ratones, mojados por la humedad, que no se van a poder recuperar".

Entre ella también hay documentación que está previsto remitir a la Autoridad Portuaria de Gijón, puesto que en las cajas apiladas en el archivo del Puerto de Avilés también hay papeleo y planos de faros que son de su competencia: Candás, Tazones, Peñas...

"Hay documentos que son irrecuperables y también muchos que no tienen ningún valor. Una vez hecha la criba y clasificada la información, se clasificará, catalogará y digitalizará. Este patrimonio documental es de todos", concluye la archivera del Puerto de Avilés.

Un banco de consulta

El nuevo proyecto de digitalización del archivo que tiene en marcha la Autoridad Portuaria de Avilés, del que ya se hizo eco este periódico, busca contar con una base de datos profesional, con la que se pueda acceder a la documentación histórica mediante búsquedas sencillas.

«Hay un aparte del archivo que está digitalizada desde hace años: las actas antiguas del Consejo de Administración, antiguos expedientes de concesiones y también proyectos.

El problema que tenemos con esa documentación, que está en un formato a alta resolución, es que no es cómoda a la hora de realizar consultas al estar sin clasificar», explica Ignacio Alvargonzález, secretario general de la Autoridad Portuaria.

Le entidad busca ahora a una empresa o profesional que elabore un plan global, que defina qué herramienta usar para almacenar todo lo que ya está en formado digital, lo que está pendiente y todo lo que se irá incorporando al archivo.

«Buscamos que se puedan hacer consultar en ese repositorio de forma más directa, con campos de búsqueda, ya sea por palabras, por empresas, años... Ahora mismo está digitalizado pero la consulta es complicada», añade Alvargonzález.

El contrato que se encuentra en licitación también incluye acometer una primera fase de digitalización de expedientes pendientes de archivar y que suman sesenta metros lineales de estantería.