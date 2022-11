Menos y más viejos quienes miran hacia el Niemeyer

El gran salto de Avilés llegó con la siderurgia, como se ha contado este fin de semana en el exitoso arranque de la serie "Asturianos", el proyecto periodístico de LA NUEVA ESPAÑA que se acerca por primera vez a uno de los grandes municipios del área metropolitana. Ese modelo económico que hoy ha desaparecido casi por completo más allá de la configuración de los barrios obreros no es óbice para que Avilés continúe ocupando posiciones destacadas como una de las áreas urbanas industriales más prósperas del país.

Pero un aspecto fundamental para sostener los éxitos en el tiempo pasa por afrontar nuevos desafíos. El más complicado para el futuro de este territorio tiene que ver más con la demografía que con la industria. Al menos en lo más inmediato. Más allá de los grandes proyectos de infraestructuras nunca completados en la ciudad ni comprometidos debidamente en la parte económica (véase la ronda norte y la barrera ferroviaria), la ciudad trata de resituarse al presentar un censo menguante ya por debajo de los 77.000 habitantes (según datos del INE), frente a los 88.000 que ocupaban este territorio en el año 1994.

Esa realidad es también visible en las migraciones interiores de asturianos, por ejemplo, donde si el 17 o 19% de la población se dirige a Gijón u Oviedo, solo el 7% opta por Avilés. Lo cuenta el historiador Juan Carlos de la Madrid en la reedición de su obra "Avilés, una historia de mil años", que se presenta este martes en el Centro de Servicios Universitarios: "Hoy, en Avilés son menos y más viejos quienes miran al Niemeyer".

No tenemos que dar por hecho que se vaya a consumir ni revertir por completo esa tendencia al desierto demográfico. Hay que actuar con determinadas políticas para cambiar las dinámicas del presente, pero realmente no hay que vincular natalidad con competitividad, dicen los empresarios. Los países nórdicos tienen poca población y son productivos, y otros países que tienen una enorme tasa de natalidad presentan un nivel de productividad bajo. "No se trata tampoco de tener más hijos, sino de mejorar las condiciones de los que ya se tienen", sostiene el demógrafo y científico del CSIC Julio Pérez.

De cuando en cuando, bien merece mirar hacia el futuro desde un prisma más optimista. Además de su potencia industrial, Avilés destaca por acaparar tres cuartas partes del valor económico de la pesca en la región, que el último año llegó a cifras de récord. Quedan una treintena de embarcaciones en los muelles pesqueros de la margen izquierda de la ría. No representan una cifra muy abultada entre toda la flota del Principado, pero son los que presentan la media de edad mas baja. Primer brote verde. La Nueva Rula de Avilés, sociedad constituida en 2008, remontó etapas pasadas con un modelo de negocio único en el Norte de España, innovador y tecnificado.

En el plano turístico, el plan especial de mejora y reforma interior del casco histórico de Avilés ha permitido proteger uno de los conjuntos histórico-artísticos mejor conservados de España y aunque algunas fachadas de Galiana y Rivero ya acusan los efectos del paso del tiempo, son los espacios que más impacto causan en los visitantes. "Avilés es un museo", coincidieron en señalar los hermanos Vidal y Juan Carlos de la Madrid cuando se proyectó el Museo de la Historia Urbana.

Hoy el sector turístico coge impulso en la ciudad con poco que envidiar a otras capitales municipales del Principado. Más brotes verdes. La materia gris que fructifica en el entorno del parque empresarial de la ría tiene a disposición 100.000 metros cuadrados de un espacio altamente intensivo en tecnología.

A la vista de las circunstancias, no es cuestión de hacer políticas para subvencionar que tengamos más hijos, sino de concebir políticas de subvencionar una emancipación más o menos temprana de los jóvenes, que encuentren trabajo pronto, y que haya un mercado (local) que les proporcione una vivienda asequible. Adaptar los servicios y las infraestructuras es la clave, defiende Sergio del Molino, autor de "La España vacía" y "Contra la España vacía".