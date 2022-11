El derribo del "esqueleto" del Carbayedo destroza parte de una fachada anexa

Poco antes del mediodía de ayer, recién comenzados los trabajos de derribo del "esqueleto" del Carbayedo, la cizalla de la empresa encargada de demolición arrancó de cuajo parte de la fachada anexa –la de la calle del Carbayedo, 20–, destrozando de esta manera parte de las placas cerámicas que se terminaron de instalar este pasado verano y, asimismo, dejando a la vista los ladrillos. Pese a esta circunstancia, los trabajos de demolición –que afectaron, principalmente, a la vivienda de Fernando Suárez, en el tercero de este portal 20– continuaron ante la expectación del vecindario reunido al pie del lugar en el que se desarrollan los trabajos.

El propietario de la vivienda afectada llamó a la Policía Local para reclamar la detención de las obras. "Si el primer acercamiento a nuestro edificio montan este lío, ¿cuál va a ser el que siga cuando vayan bajando?", se preguntó el afectado. La Policía Local cuando llegó a la altura del "esqueleto" ordenó parar las obras efectivamente.

El Ayuntamiento de Avilés indicó ayer a media tarde que "técnicos municipales de disciplina urbanística" habían visitado los trabajos de derribo emprendidos esa misma mañana (el martes, se limitaron a preparar la logística para el ataque). "Tras hablar con la Policía Local, con el encargado de la obra, con la directora de las obras y coordinadora de seguridad y salud, y con el vecino denunciante, continúan los trabajos de demolición de forjados".

Estos técnicos "dieron instrucciones para la retirada de los elementos dañados de la fachada ventilada". Esto lo empezaron a realizar por la tarde. La retirada de los elementos adosados, finalmente, determinaron que se iban a quitar de manera manual y con la cizalla que causó el estropicio, explicaron desde el Ayuntamiento.

Tras la llamada a la Policía y al Ayuntamiento, el vecino recibió a los técnicos municipales en su domicilio: "Lo que me han dicho es que no volverán a empezar hasta que no hayan replanteado el modo en que van a realizar el derribo", señaló Suárez pasadas las dos de la tarde. Este replanteamiento iba sobre qué emplear en la operación ajeno a la cizalla, un artilugio semejante a una gran garra. De esta manera, la operación de corte de vigas y pilares seguirá el plan previsto, pero cuando se acerque a la fachada, serán los trabajadores los encargados de retirar de manual (con soplete) los restos adosados al edificio del número 20.

Este estropicio aumentó el cabreo de los bares de la calle del Carbayedo –una de las más animadas de la ciudad–. "Entedemos que se tenga que tirar esa ruina, lo que no entendemos es que no nos avisen como deben", se lamentó Ignacio Bango, el propietario del bar Castro, justo en el número 20 del edificio. "Mira, me han dejado un pasadizo para que pueda abrir. ¿Cómo voy a abrir?", añadió con la mirada puesta en el escombro que hay amontonado delante la puerta de su bar. "Si cerré fue porque mi seguro se puso de acuerdo con el de la obra, no porque el Ayunamiento nos haya avisado. Y no vale hacerlo en un mitín", añadió el hostelero con una indignación nada disimulada.