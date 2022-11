Disparos de rock en Galiana

Tienen guiños a "Led Zeppelin" y "Black Crowes" y en su último trabajo se han dejado llevar por sonidos más próximos al rock and roll de los años noventa. Son "Winchester" y esta noche, en la sala Santacecilia de la calle Galiana, presentan "III", su última obra, grabada en los estudios Tutu con Sergio Rodríguez a los mandos. El trío avilesino vuelve a tocar en casa tras el parón pandémico y viene con ganas de comerse el escenario. Lo harán en un bolo especial en el que participarán el coro joven de Gijón, el guitarrista Julio Gilsanz y el teclista Santi Novoa, de "Warcry". El fuerte de los "Winchester" es el directo y cual fusil de palanca dispara balas cargadas de rock and roll y con miras fijadas, entre otros frentes, en la industria musical "y en aquellos que están en la cresta de la ola sin haber cargado un ‘ampli’ y no han tocado ante diez personas en bares", además de exponer crítica política y dejarse llevar por historias personales cargadas de metáforas. Y todo ello en inglés "porque es el idioma que pide esta música", reflexionan los miembros de "Winchester".

La banda, que ha empleado los dos últimos años en pulir su sonido, es un trío formado por Ger Gilsanz (voz y guitarra) Pablo Pravia (batería y voz) y Kike García (bajo y voz). Han sido tan metódicos que de las diez nuevas canciones que tenían listas en 2020 fueron renovadas ocho. "Si nos ponemos con todo lo que tenemos, podríamos sacar nuevo disco en un año", reflexiona Ger Gilsanz, que tiene ganas de presentar en Avilés "III", cuyo título está relacionado con los tres miembros del grupo, con que es su tercer trabajo y también, ya de paso, con el también "III" de "Led Zeppelin" "pero sin ser acústico", precisa el guitarrista y voz principal. Así las cosas, ya todo está listo para la puesta de largo del último "balazo" de "Winchester" en la sala de la calle Galiana tras "Play it Loud" y "Alligator", sus anteriores discos. La apertura de puertas es a las 19.30 y el inicio del concierto está previsto para las 20.00 horas.