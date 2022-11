Un total de 25 entidades se repartirán los 100.000 euros con los que está dotada la convocatoria de subvenciones a la realización de proyectos culturales durante el año 2022. El área de Cultura y Promoción de Ciudad ha resuelto esta convocatoria lanzada en el mes de marzo y a la cual han concurrido 31 asociaciones: tres de ellas no percibirán ayuda tras no ser admitidas por incumplimiento de alguna o varias de las bases, mientras que otras tres presentaron proyectos que no lograron la puntuación mínima necesaria.

Del total de entidades que resultarán favorecidas, diecisiete recibirán ayudas que suman 43.765 € tras haber presentado proyectos a la línea 1 de la convocatoria ( de carácter cultural y creativo acordes a los fines de la entidad solicitante y que fomenten una actividad pública o de interés social o que promocionen una finalidad pública), mientras que 10 asociaciones (2 de ellas son beneficiarias en las dos líneas) obtendrán en total 56.137,5 euros tras concurrir a las ayudas de la línea 2 (cultura y música tradicional asturiana y certámenes corales). Las 25 asociaciones que han resultado beneficiarias de estas subvenciones deberán ahora presentar la documentación acreditativa de la realización de los proyectos con lo que optaron a esta convocatoria. Dispondrán para ello de un plazo que finalizará el 31 de enero de 2023. Toda la información relativa al modo de justificación se puede encontrar en el apartado "Subvenciones" de la Sede Electrónica municipal. La finalidad de esta convocatoria es proteger, estimular y potenciar la actividad cultural y creativa en toda la ciudad, así como apoyar a su movimiento asociativo y promocionar las propuestas culturales contenidas en los proyectos presentados, con el ánimo de descentralizar y propiciar la diversidad y pluralidad de la oferta cultural de Avilés. Pudieron optar a estas ayudas entidades y asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad, así como el proyecto propuesto, en el municipio de Avilés. Las solicitudes se debían ajustar a una de las dos líneas de ayudas convocadas. Cada solicitante solo pudo presentar un proyecto por cada línea de subvención. Las ayudas de la línea 1 no pueden superar los 5.000 euros por proyecto. En la línea 2 se subvencionan, como máximo, 15.000 euros.