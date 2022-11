El poeta Antonio Lucas (Madrid, 1975) es también periodista. Cultural, en concreto, en el diario "El Mundo". Esta mañana (13.00 horas) participa en la Factoría Cultural en una mesa redonda sobre sus dos facetas profesionales que los organizadores del Fifty-Fifty Festival han incluido en el programa de su segunda edición. Conversa por teléfono con LA NUEVA ESPAÑA, un poco antes de embarcar para Asturias.

–Esta tarde [por la de ayer] estoy ahí.

–Pues adelantemos el trabajo.

–Venga.

–¿Es raro ser poeta y periodista cultural?

–Es raro ser periodista, da igual la especialidad que uno tenga. Prefiero no poner apellidos a la profesión que tengo: soy periodista y ya está. Luego, es cierto, cada uno juega en la cancha en la que mejor resuelve.

–¿Qué le da la poesía al periodismo?

–La poesía le da al periodismo escrito herramienta, lenguaje, conceptos, la capacidad de jugar con las palabras, el rigor para saber su peso, la fuerza para hacerlas llegar más lejos.

–¿Y el periodismo da algo a la poesía?

–La capacidad de otear el paisaje, la posibilidad de afinar el oído.

–¿Qué lugar ocupa la sección de Cultura en un periódico?

–La atención a la cultura en los medios de comunicación es deficitaria. La cultura está devaluada porque las empresas editoras suelen considerar que no tiene retribuciones consistentes, que no hay mucho donde sacar, pero eso no es cierto. Existen modos de traducir la cultura en dinero; son pocos, pero existen. Lo cierto es que la sección de Cultura suele ser la más zarandeada de las secciones nobles del periódico, porque yo la considero tan noble como la de Nacional o Deportes. Y esto es así porque los lectores de esta sección no están condicionados por su ideología. Un señor de derechas puede disfrutar leyendo a una autora de izquierdas y al revés. El periodismo cultural es el más plural, el más mestizo y el más bastardo.

–Hace un siglo se publicaban versos en la prensa española sin problema.

–Mañana [por hoy] publico un soneto de Joaquín Sabina que me dio, pero, bueno, es raro. La poesía ha perdido mucho espacio. Hace un siglo la poesía formaba parte de la red celular del periódico de tal modo que aparecían inéditos y nadie se asombraba porque otorgaba al lector otra forma de ver las cosas. El tiempo ha hecho que la presencia de la poesía en los medios de comunicación tenga carácter catacumbal. Ni siquiera destaca la presencia de la poesía en los suplementos de poesía: si está es como propinilla. Todo queda para lo otro: para la narrativa. Y es que es normal la ausencia de la poesía en los periódicos: se tiene que batir con el último concierto de JLo y así no hay manera.

–Hablando de narrativa. Se enroló en un barco y se fue a pescar a Gran Sol. ¿Qué pensaron los pescadores?

–Primero sospechaban, luego se sorprendieron y al final me tomaron como su mascota.