El sector del metal, a las mujeres: "No miramos sexos sino capacitación y ganas de trabajar"

Las mujeres ocupan el 15% de los trabajos en la industria y la mayoría de ellas trabajan en puestos de oficina, administración, logística… "Necesitamos también a mujeres en el taller productivo", defendió ayer en Avilés María Medina, secretaria de Femetal, que participó en la Jornada "Mujer y empleo: oportunidades laborales" que se desarrolló en Avilés. Fue todo un llamamiento a las mujeres a lanzarse a una aventura laboral ligada al sector metal y tecnológico, a las que, como a los hombres, solo se piden dos requisitos básicos e imprescindibles: "Capacitación y ganas de trabajar". Medina fue más allá: "En Asturias hay 1.085 empresas del sector metal y muchas nos llaman porque quieren a mujeres en sus equipos". Otro dato, aportó: ocho de cada diez de estos contratos son indefinidos "con condiciones laborales que están entre las mejores de España".

Aunque las campanas suenen armónicas, en Asturias atraer talento femenino al sector metal y tecnológico es harto complicado. Prueba de ello es que, en los últimos tres cursos, de 2020 a 2023, en el Centro Integrado de Formación Profesional de Avilés, solo un 18 por ciento de las matrículas en FP industrial son de mujeres frente a un 82 por ciento de hombres, según datos facilitados por Ana Belén García Losada, secretaria de Mujer de Comisiones Obreras. Su llamamiento: "La industria ha cambiado: es más pesado descargar palés de fruta que trabajar en estos perfiles profesionales del metal o tecnológicos que para nada son rudimentarios".

Pero, ¿qué buscan las empresas? La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, destacó esta semana que en la región hay 6.000 empleos vacantes en sectores como las tecnologías de la información, el metal, el transporte, la hostelería y la construcción. Isabel Santos, vicepresidenta del cluster TIC Asturias, señaló: "El 23% de los trabajadores en TIC son mujeres. De cada diez currículos, uno es de una mujer y no sabemos por qué. Ahora hay 8.200 empleos TIC en la región, pero no hay trabajadores, ni hombres ni mujeres. Y eso que desde Asturias es posible trabajar para Alemania, Brasil, algo especialmente importante para las mujeres, a las que se nos abre un horizonte cuando, en ocasiones, debemos replegar velas". Santos incidió en la importancia de la formación continua en el mundo de la tecnología: "Lo que sabemos hoy, dentro de tres años no es suficiente".

Salomé San Julián, de DXC Technology, manifestó: "Nosotros tenemos un porcentaje importante de mujeres en la empresa donde no buscamos hombres o mujeres, sino que vemos currículos ciegos de los que nos importan las competencias, no si es hombre o mujer, de una provincia u otra". Valoró asimismo las ventajas del teletrabajo en el sector tecnológico.

Mariola Villarón, directora de recursos humanos en el Grupo Daniel Alonso, incidió en que lo primero que hay que dejar claro de cara a atraer talento femenino es destacar que los talleres con polvo y humo de antaño son ahora fábricas con alta tecnología. "Nosotros hacemos también procesos de selección ciegos: queremos candidatos capacitados. Buscamos actitud y ganas de trabajar". Y abrió Villarón otra espita: la de la educación. "Creo que hay que ir un escalón más abajo y normalizar ya desde Educación Primaria estas profesionales porque si no las mujeres desconocen que en el metal y en el sector TIC tienen oportunidades".

En la jornada que se desarrolló en el pabellón de exposiciones de La Magdalena participó también Abilio Álvaro Azofra, secretario comarca de la UGT. Habló de la brecha digital y destacó que el porcentaje de mujeres en el conjunto de las especialidades tecnológicas no llega ni al 20 por ciento, una cifra que estaría en línea con los datos sobre mujeres que cursan estos estudios. Asistió asimismo la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, que defendió una Formación Profesional "que se ha situado a la altura de los estudios universitarios". "Quiero recalcar que es muy importante que las mujeres sigan incrementando su presencia en la FP y den el paso de asumir perfiles profesionales ligados a la ciencia, la industria y la tecnología. Porque os aseguro que en Avilés se abre un importante futuro en estos sectores y actividades".