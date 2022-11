La falta de marca y estrategia lastra el despegue de Avilés, según los expertos en industrialización

Avilés debe crear su propia marca y salir a "venderse" para captar inversiones y talento. Esta es la idea que defienden expertos que ven en la comarca enormes posibilidades pero que también advierten de que carece de una estrategia para explotarlas. Y añaden que las empresas y el Parque Científico-Tecnológico "Isla de la Innovación" deben jugar un papel protagonista como apoyo a las administraciones públicas (Ayuntamiento y Principado) para impulsar la iniciativa. Además, urgen el inicio de ese trabajo, aprovechando el desmantelamiento de las antiguas baterías de coque y la creación del futuro ecoparque. Hay experiencias que pueden servir de ejemplo, como Málaga y Bilbao.

Los expertos consultados por este diario ven una característica singular en el ecosistema empresarial de la comarca avilesina: los centros de I+D+i de las empresas y el parque científico tecnológico están integrados en los centros de producción. Es decir, la investigación, los desarrollos, las pruebas y las certificaciones se realizan directamente en el ámbito productivo, lo que supone una notable ventaja competitiva.

Hay más. Añaden los especialistas consultados que la comarca cuenta con un ecosistema de investigadores y talento, tanto nacionales como internacionales, que son un atractivo en la captación de más profesionales de alta capacitación. Y no solo eso, hay puerto, buenas infraestructuras de comunicación, y un entorno con una "excelente calidad de vida". El problema, añaden, es que todo eso se queda en la propia comarca, o como mucho se conoce "algo" en el resto de Asturias.

Guillermo Ulacia, expresidente de Femetal, presidente de honor del clúster del metal asturiano, Metaindustry4, y expresidente de la Agencia Vasca de Innovación, Innobaske, entre otras responsabilidades, lamenta que el denominado "Modelo Avilés" en realidad "no se sabe qué es". En su opinión, "falta una estrategia para definir la comarca como un territorio competitivo, saber qué quiere ser, hacer un proyecto de futuro con su propia marca y salir a venderlo para atraer inversiones y talento".

Ulacia propone constituir o impulsar una entidad en la que estén representados los principales operadores económicos y sociales junto con la Administración. En ese marco se debería definir qué quiere ser la comarca de Avilés, qué virtudes y necesidades tiene y qué debe hacer. "La colaboración público-privada debe ser estrecha en el diseño y planificación del futuro", asegura. Y pone como ejemplo el Consejo Cívico de la Villa, en Bilbao, un órgano consultivo y deliberante en materia de desarrollo económico local, planificación estratégica de la ciudad y grandes proyectos urbanos, integrado por representantes de las principales organizaciones económicas, sociales, culturales, profesionales y vecinales.

Pero además de elaborar ese plan estratégico, Avilés y su comarca cuentan con un clúster o polo del acero, un parque científico tecnológico, empresas punteras con centros de I+D+i integrados, "pero no existe una marca propia y una entidad que lo promocione para dar el salto fuera de Asturias, dar a conocer este ecosistema y atraer a otras empresas y más talento que ayude a acelerar el proceso de innovación", lamenta Ulacia. Y añade: "Necesitamos una entidad que desarrolle la marca ‘Modelo Avilés’ y lo venda. Además de todo lo dicho, puede ofrecer suelo en el ecoparque que se construirá en los terrenos de las antiguas Baterías, tiene acceso al conocimiento y la formación con la Universidad de Oviedo implicada en el proceso, tiene un puerto, buenas infraestructuras, un entorno urbano estupendo que ofrece una excelente calidad de vida… Todas esas virtudes hay que empaquetarlas, convertirlas en marca y salir a venderla al exterior".

Íñigo Felgueroso, director gerente del Centro Tecnológico Idonial, con instalaciones en la margen derecha de la ría, asegura que "siempre es interesante ‘paquetizar’ un territorio, crear un producto con una marca que le distinga y salir a venderlo". Y pone como ejemplo Málaga, que ha generado una marca en torno a la innovación para que se la identifique. O Silicon Valley, en Estados Unidos.

"Sería interesante crear esa marca. El Parque Científico-Tecnológico ‘Isla de la Innovación’ ha sido el último en crearse en España y ya está consiguiendo posicionarse, pero hay que consolidarlo y fomentarlo. Uno de los pilares de la estrategia de Avilés como ciudad es la innovación, y eso debería tener vida propia", señala Felgueroso.

En ese ámbito, el centro tecnológico y las empresas, con sus centros de I+D+i, deberían tener un papel bien definido de apoyo a la Administración, que es la que debería impulsar la marca y su posicionamiento en el mercado. "El ecosistema existe y siempre es una llamada de atención a otras empresas. Y ese efecto llamada se puede conseguir con la ‘venta’ de una marca propia", añade. "Habría que ver el vehículo y el formato, cómo se podría sustentar, y no duplicar esfuerzos", concluye Felgueroso.

La multinacional ArcelorMittal es un actor fundamental en el desarrollo de la innovación en la comarca, con su propio centro de I+D+i de ámbito internacional y la Manzana del Acero en la parte tecnológica. En ese microcosmos del acero claro: "Falta una estrategia de comarca desde el punto de vista de la innovación", asegura un portavoz de la compañía siderúrgica.

En opinión de la compañía, el Parque "Isla de la Innovación" se está posicionando en el ámbito de estos centros a nivel nacional, pero entre las empresas es un gran desconocido incluso en Asturias. "No se impulsa como marca y no hay promoción, y si existe, no cala, cuando existen todos los requisitos. Por eso es necesaria una estrategia, definir qué queremos ser, qué queremos hacer en el futuro una planificación y mucho trabajo. Tenemos los mimbres, pero hay que tejerlos para trabajar al unísono y en colaboración", añade la misma fuente.

La multinacional entiende, como el resto de consultados, que es la Administración la que debe de "tirar" de ese gran proyecto. Y en su opinión existen entidades que deberían estar trabajando ya en ese proyecto, en el que las empresas y el parque tecnológico deberían ser colaboradores.

El ejemplo común que surge en todos los foros, especialmente los empresariales, al hablar sobre la carencia de una estrategia que facilite la creación de una marca propia que sirva para impulsar el posicionamiento de la comarca avilesina en el mercado es el futuro de los terrenos liberados de las antiguas baterías de coque. "Y si la hay no se conoce", coinciden en señalar los especialistas al habla con este diario.

Las instalaciones se pararon en diciembre de 2019, aunque esa decisión era conocida desde meses antes. Y a día de hoy, se desconoce todavía a qué tipo de empresas se le va a ofrecer ese suelo.