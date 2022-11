"No hay grandes inversiones, lo importante son las personas y sus necesidades"

Montserrat Ruiz Caño es la concejala de Hacienda y Juventud de Castrillón (IU). Conversa en su despacho municipal con LA NUEVA ESPAÑA sobre el presupuesto recientemente aprobado.

–El presupuesto de 2023 es el mayor de la historia del concejo: 26,3 millones de euros. ¿Es, por tanto, más importante que el de años anteriores?

–No. El tripartito, la coalición de izquierdas que gobierna en Castrillón, lleva todo el mandato incrementando poco a poco el presupuesto. La elaboración es clara: partimos de unos ingresos que son los que determinan esos 26 millones y posteriormente se hacen los gastos; también analizamos los motivos de ese incremento de ingresos.

–¿Y por qué aumentan?

–Por varias cuestiones. Porque Castrillón es un concejo atractivo para vivir y eso supone más población, más viviendas y más ingresos. También aplicamos una tasa a las compañías energéticas, que es un dinero que no proviene del cobro a los ciudadanos y que supone un ingreso importante que redunda en el beneficio de la población.

–Uno de los fuertes de los que presume el gobierno es el gasto social.

–Sí, sube año a año. Aumentamos el gasto social desde el primer año, no hay demanda de ayudas sociales que tengan derecho a ella que no se cubra y si vemos que surgen otras las incorporamos en cuentas sucesivas. Solo tenemos una persona liberada [asalariada] en el gobierno y eso también supone un ahorro para la ciudadanía: que no cobremos por trabajar en el Ayuntamiento. Somos once concejales en el gobierno y solo hay un liberado, consideramos que hay otras necesidades a cubrir. De los siete concejos mayores de 21.000 habitantes somos el único que solo tiene una persona liberada.

–¿Qué necesidades han detectado para incorporar a las cuentas?

–Un refuerzo del capítulo de personal. La burocracia es tremenda, y para sacar adelante proyectos necesitamos más personal. A veces, solo valoramos la inversión, las grandes cifras, pero el capítulo de personal es imprescindible para llevar a cabo esas inversiones. En el capítulo de servicios vemos imprescindibles el plan de infancia, la conciliación y el compromiso que tenemos con las ayudas a la ciudadanía. Castrillón está desde hace años muy bien valorado por la gestión del salario social, con seguimiento continuo y programas específicos para esas personas, y eso entraña un gasto.

–En ocasiones, la ciudadanía entiende que un buen presupuesto es el de las grandes inversiones. ¿Qué prevé el presupuesto en esa materia?

–Puedes ejecutar una obra, pero luego hay que mantenerla; de nada vale hacer una inversión si no hay mantenimiento que la mantenga en condiciones de uso. No hay grandes inversiones, vamos "a demanda".

–¿Por qué?

–Porque lo importante son las personas y sus necesidades. Lo importante es responder a las demandas de caminos, asfaltados, mantener y mejorar la infraestructura del concejo... Las grandes actuaciones las haremos con el remanente, como la cubierta del Valey o la mejora del túnel de Arnao. Lo que más orgullosa estoy es que dejamos un Ayuntamiento saneado y con muchas inversiones en la parrilla de salida.

–¿Qué le quedaría por hacer al concejo en próximos ejercicios?

–Que las inversiones sigan dirigidas a la ciudadanía.