Saltar fronteras, una reflexión sobre la reindustrialización pendiente

En ocasiones, el éxito y el talento están algo demonizados. Y eso es muy perjudicial para hacer ciudad, para construir país, para el desarrollo general de un territorio. El 75% de los estudiantes españoles quiere ser funcionario mientras que el mismo porcentaje de estudiantes americanos quieren ser emprendedores. Debemos superar el miedo al cambio, saltar fronteras y estar más en contacto con nuestros deseos. Eso hace también que seamos mejores personas.

"Juégatela", le dijeron un día al fundador de Uber, una compañía que en su salida a Bolsa estaba valorada ya en 44 millones de dólares. Cuando le arengaron para que tomara valor y llevara adelante su proyecto, se encontraba prácticamente en la ruina. "Me he caído y me he vuelto a levantar millones de veces, pero cuando pegué fuerte con Uber debía muchísimo dinero a mucha gente", reconoció entonces.

¿Dónde reside, pues, la clave del éxito y el talento? Consiste en no resignarse a lo que no nos gusta: antes de verbalizar la queja, conviene planteárselo como una situación circunstancial, enfocar el proceso de cambio y no tenerle miedo a afrontar esa transformación. Se puede tardar un poco más o un poco menos, pero el punto de arranque es no temer el cambio. Se hace ciudad con la gente que se la juega.

Viene al caso, por el análisis planteado a lo largo de los últimos ocho días en las páginas de este diario sobre Avilés, en el marco del proyecto periodístico "Asturianos". Las reflexiones publicadas a lo largo de esta semana, además de evidenciar el carácter resiliente de la ciudad, han puesto sobre la mesa las fortalezas (y debilidades) de un territorio que, sobre todas las cosas, ha vivido expuesto a cambios vertiginosos en poco tiempo. El próximo, por inmediato, tiene que ver con los suelos de Baterías, un plan de exaspera a gestores y ciudadanos de a pie que ansían recuperar en las puertas de la "fabricona" en que se convirtió el desembarco de Ensidesa, un nuevo espacio industrial, adaptado a las necesidades del presente y pensado también para atender las del futuro que nos espera.

Al buen planificador se le exige ser lo más riguroso posible con el tiempo que va a emplear en realizar esa tarea. Pero también debe evitar interrupciones. La modificación pendiente del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para la urbanización de los suelos de Baterías se ve expuesta ahora a un nuevo obstáculo en el camino. Ese trámite y el pendiente de cesión del gasómetro tampoco se votarán en el Pleno del próximo viernes, lo que ha hecho saltar las alarmas entre la oposición.

Preocupa que el asunto, fruto de las negociaciones entre la sociedad estatal Sepides y el gobierno local, lleve posponiéndose desde agosto. Intranquiliza que esos retrasos administrativos impliquen una pérdida de oportunidad en el desarrollo posterior del suelo. E inquieta que, a estas alturas del proyecto, cada mes de retraso que acumule pueda suponer una piedra en el camino para el proyecto.

¿Hasta qué punto la conservación del gasómetro puede llegar a complicar el resto de la tramitación del plan? En un momento en que las empresas precisan de la máxima certidumbre para realizar inversiones, ¿está Avilés cumpliendo ese objetivo para el futuro "ecoparque" del polo de la innovación? ¿Qué perspectivas de futuro arroja que el convenio de "indulto" del gasómetro se encuentre "muy avanzado" pero que vuelva a verse alterado por cuestiones administrativos? Ningún pequeño paso ha de frenar esos cuatro años largos de tramitación que implica el plan de Baterías, con 40 millones de euros de inversión. Las decisiones que correspondan a cada momento deben tomarse sin temor, con la misma firmeza que un arruinado inversor puso en marcha en su día Uber.

Avilés no debe hurtar a las generaciones venideras la oportunidad de convertirse en esa fábrica de futuro cuyo esqueleto ha comenzando a armarse.