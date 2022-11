El sindicato mayoritario municipal cifra en 19 los puestos laborales sin cubrir

Las plantillas de cinco servicios municipales de Avilés de los que dependen, por ejemplo, el mantenimiento de los parques, el alumbrado o el departamento técnico de topografía, están diezmadas y sin previsión conocida de que el equipo socialista de gobierno prevea rellenar los huecos laborales existentes con nuevas incorporaciones. Esta es la denuncia que realiza el sindicato mayoritario Avanza, que ayer hizo público a través de su responsable Ángel Luis Fernández, un escrito en el que cifra en 19 personas las carencias de personal y da a entender que con este panorama se resiente el mantenimiento de instalaciones y redes públicas y se deteriora la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía.

El botón de muestra de la "inexplicable" política de personal del gobierno local avilesina –así la califica Avanza– es el caso reciente de un ingeniero de caminos que, según el sindicato denunciante, "pidió la cuenta tras haber recibido la negativa a disfrutar de unos días de permiso que había solicitado por tener hospitalizada a su pareja conviviente". Según Ángel Luis Fernández, "es bochornoso que estas cosas pasen y que alguien se vea obligado a renunciar a su empleo por un capricho de gestión de personal o, peor aún, por razones más opacas que nadie explica".

Desde Avanza se viene solicitando desde hace meses la realización de contrataciones de personal para cubrir, como mínimo, las siguientes necesidades: en el cementerio, dos empleados más para cubrir el régimen de turnos con ocho personas con categoría de operario, más dos encargados que rotan los fines de semana, pues actualmente hay solo seis operarios; en alumbrado existe una plaza de oficial vacante, después del concurso de traslados al puesto de jefatura de equipo, que precisaría también la contratación de un operario; en el área de parques hay un trabajador de baja laboral de larga duración por enfermedad, una vacante provisional de operario, que, por criterio de la mutua, no puede ejercer como tal durante seis meses, dos vacantes de operario, una por jubilación y otra por promoción del titular, un oficial al que se le han encomendado funciones de vigilancia del contrato de la empresa privada y que por tanto no hace prácticamente otras funciones y se han suprimido los puestos de operario especialista, lo cual implica que no existen conductores de vehículos ligeros.

La lista sigue: en el área de obras se jubilaron por enfermedad un oficial carpintero y un oficial que realizaba labores de mantenimiento en mobiliario urbano, además de una baja que se prevé de larga duración de un operario especialista que venía realizando funciones de almacenero, la jubilación por edad de dos operarios y una jubilación parcial de un operario especialista mecánico; en el área de topografía solo existe cubierto el puesto de jefatura de sección sin que tenga ningún personal a su cargo. Y a esto cabe añadir, según Avanza, "la urgencia de cubrir la plaza de ingeniero de caminos, cuya vacante se ha generado ahora de forma repentina".