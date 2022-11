La ciudad se volvió zarzuela con la reinauguración del Palacio Valdés

Lo admite Santiago Rodríguez Vega, que hace treinta años, siendo alcalde de Avilés, le tocó reinaugurar el teatro Palacio Valdés: "No estábamos acostumbrados a hacer zarzuelas. Lo que sabíamos era poner farolas". Y es que el Ayuntamiento de Avilés, empujado por Antonio Ripoll, el programador del odeón recién recuperado entonces, se embarcó en un espectáculo singular: "El imposible mayor en amor, le vence Amor", un espectáculo enorme –60 millones de pesetas, de las hace tres décadas– con los principales funcionarios municipales como productores ejecutivos. Los que ponían farolas y pagaban reparaciones de tuberías se pasaron al teatro.

La zarzuela en cuestión tenía como absurdo título "El imposible mayor en amor, le vence Amor". Música barroca, fábula con dioses perdidos escrita por el avilesino Francisco Bances Candamo, el dramaturgo asturiano que más lejos llegó en su carrera de escribir para la escena (fue Dramaturgo de Cámara de Carlos II, o sea, el principal del país). Y a todo esto se sumaron un montón de actores y cantantes. Y una escenografía espectacular alguno de cuyos elementos se tuvo que comprar en Alemania ante la sorpresa de los productores ejecutivos del Ayuntamiento. "Estábamos aprendiendo", reconoce Rodríguez Vega ahora, tres décadas después de aquel camino que inició el Palacio Valdés: recuperar un teatro desde lo público al que había que llevar al público porque, entonces, no tenía costumbre. Y tardó en adquirirla: la década de los noventa fue la más dura porque los responsables no habían encontrado el lugar del Palacio Valdés en el mundo y los espectadores, que eran pocos, parecían no ayudar en ese menester.

El comienzo del "estrenódromo nacional" –término que inventó el director de escena Juan José Afonso– fue la puerta abierta a los llenos semanales. Ello y la política de ciclos teatrales. Desde entonces, sí, Avilés es puro teatro.

Lola Casariego, Gloria Fabuel, María José Montiel, Isabel Monar y Santiago Santana fueron los cantantes de "El imposible mayor". Los intérpretes: Martina Bueno, Arturo Castro, César Sánchez, Aurora Cendán, José Antonio Lobato, Ceferino Cancio y Antonio Caamaño. Todos bajo las órdenes de Emilio Sagi y de Lukas Foss. Buena parte de ellos, actores asturianos. La primera producción del Palacio Valdés fue la primera gran producción del teatro en Asturias.

¿Y por qué recuperar un texto con dos siglos de antigüedad? ¿Qué se le había perdido al Ayuntamiento de Avilés entre legajos llenos de polvo? "Optamos por ‘El imposible mayor’ porque era un título con el podríamos sacar todo el jugo al teatro", confiesa ahora Antonio Ripoll, el muñidor de aquel espectáculo. Y "todo el jugo" es una escenografía espectacular, un juego de luces enorme, un foso para la Orquesta Sinfónica...

Pero esta no fue la única razón. Todos los que estaban en la copla de la reinauguración del odeón tenían claro un objetivo: dejar claras las fronteras entre lo público y lo privado. El dinero público ahuyentó la piqueta del edificio, pero su desempeño no debía acabar allí. Había que recuperar patrimonio. Y la zarzuela de Bances Candamo y Sebastián Durón era patrimonio olvidado. No fue la única vez. El Ayuntamiento de Avilés se alió con el teatro Arriaga de Bilbao para hacer "La traviata". Y con catorce teatros de todo el país para "Los amantes de Teruel".

Y la recuperación surtió efecto. La partitura de Sebastián Durón la publicó el Instituto Complutense de Ciencias Musicales (lo hizo Antonio Martín Moreno). Y a raíz de ello, aquel Bances Candamo que sirvió para reinaugurar el teatro avilesino por excelencia se pudo volver a ver en 2013 en el Festival de Grein (Austria) con dirección de escena de Manuela Kloibmüller y musical de Rogério Gonçalves. En el 2016 el madrileño Teatro de la Zarzuela hizo producción con dirección musical de Leonardo García Alarcón y con escena de Gustavo Tambascio. Una cosa que empezó Avilés.