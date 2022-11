"Hay inversores que buscan suelo con las características que ofrece Baterías"

El concejal de Desarrollo Urbano y Económico del Ayuntamiento de Avilés, Manuel Campa, es también el portavoz del equipo de gobierno (PSOE), al que la oposición está poniendo contra las cuerdas en esta recta final del mandato.

–La oposición acusa al gobierno de oscurantismo y el pleno anterior fue un tirón de orejas. Hubo que retirar la actualización de la tarifa del agua, se intentó reprobar al concejal Pelayo García por la obra de la plaza de abastos y Nuria Delmiro tuvo que dar explicaciones sobre las conversaciones con el Real Avilés...

–Hay cuestiones o temas muy importantes para la ciudad en los que notamos que no se puede tener un debate sosegado o discreto antes que sea público, a diferencia de otros mandatos. De ahí que a veces tengamos la necesidad de esperar a tener las cosas avanzadas para compartirlas con la oposición. En esto, respecto a otros mandatos, hemos empeorado.

–Con el tema de la actualización de la tarifa del agua, la información que les requerían parece que llegó demasiado tarde...

–Cuando una información se pide, se da, se ve y se trata el posicionamiento de cada uno. Pero quien más alza la voz para pedir información es quien no va a mover un ápice su posición. Con la tarifa del agua, cuando se pidió de forma intensa la información, se compartió y el resultado lo veremos en el próximo Pleno.

–Con el sí del edil no adscrito y, como mínimo, la abstención del PP, está asegurada la actualización de la tasa. ¿ A cambio de qué? ¿Hay margen para hacer modificaciones del contrato del agua, como demanda el PP?

–Pues de saber qué se está hablando en la sociedad mixta, qué va a los consejos de administración, cómo son las inversiones, cuál es su grado de incumplimiento. Y eso se sabe en las reuniones previas a los consejos de administración. En cuanto a las modificaciones de contrato, dicho así es complicado. Nos referimos más a ver qué cuestiones se pueden cambiar o implementar para corregir esa TIR (Tasa Interna de Retorno, que mide la rentabilidad del contrato) sin que resulte gravoso para los ciudadanos. Esas son las cuestiones que habrá que trabajar.

–¿Con la subida del 10,6% es suficiente para ir reajustando esa rentabilidad que establece el contrato de agua o se avecinan más medidas?

–En marzo tendremos una estimación más realista y veremos el impacto de todas estas cuestiones. Hemos pasado de un 2,17 de TIR antes de la compensación de dos millones [a Asturagua] a casi 2,9 contando la actualización del IPC, y sin tener en cuenta los tipos de interés. Parece que el camino se está recortando y quedan doce años de contrato por delante. Se trata de que el diferencial no siga creciendo y, a ser posible, acortarlo.

–Usted insiste en la calidad del servicio y que Avilés ofrece una de las aguas más baratas. Deme datos...

–Pues un recibo tipo, de consumo de nueve metros cúbicos con contador individual, para agua y alcantarillado, fue este año de 6,53 euros en Avilés, 6,66 en Castrillón, d9,81 en Gijón, 7,52 en Grao y 6,69 en Corvera. Con las actualizaciones para 2023 quedará en 7,23 euros en Avilés, 7,36 en Castrillón, 10,30 en Gijón, 8,31 en Grado y 6,99 en Corvera. Esos son los números. Y creo que se debería recordar cómo se gesta la sociedad mixta.

–¿Cómo?

–El ciclo integral del agua de esta ciudad estaba hecho unos zorros y tenemos uno de los mejores servicios de España. Hemos ganado mucho con este sistema. Fue fundamental para tener la holgura financiera que tenemos. La red de saneamiento de Avilés estaba compuesta de amianto. Había riesgo de interrupción del suministro por averías importantes. Lo que hizo el Ayuntamiento de Avilés fue buscar un socio que tecnológica y financieramente pudiera ayudar al Ayuntamiento a renovar la red de aguas.

–Y se optó por una sociedad.

–Sí, por una sociedad de economía mixta, no por una privatización. Pese a tener el 26% de participación, el Ayuntamiento tiene la mitad del consejo de administración y el voto de calidad, con lo cual tiene capacidad de toma de decisiones. Hubo tres ofertas y el canon que propusieron fue: 37 millones Aquagest [ahora Asturagua], 16 Acciona y 24,9 Aqualia. Ese canon de 37 millones se dedica a amortizar deuda en 20 millones y a inversiones por valor de 17 (9,4 ya están ejecutados en casi 80 actuaciones). Hemos disminuido la deuda que teníamos para poder seguir teniendo capacidad de decisión. Y los concejales todos los años son capaces de negociar inversiones porque la salud financiera del Ayuntamiento es buena. Y eso se corrigió en ese momento. El socio privado invierte más de 55 millones y lo que se hace con la revisión de la TIR y la corrección de ese gap, es que no perder dinero, no acabar gastando más de lo que factura. Eso nos llevaría a un contencioso. Parece que un canon de 37 millones, más una inversión de 55 y una rentabilidad del 4,48% no es una barbaridad.

–La actualización de la tarifa del agua se votará en el Pleno del próximo día 18 pero el trámite urbanístico de Baterías, anunciado para la sesión de agosto, sigue a la espera. ¿Cómo se explica?

–La modificación definitiva con todo su articulado, planos y demás, llegó finalmente el 11 de octubre. Podría haber dado tiempo suficiente para que fuera al pleno de octubre pero tenemos un compromiso adquirido que es el mantenimiento del gasómetro. Como sabe, está pendiente de un convenio y, aunque tenemos un texto muy avanzado, lleva tiempo hilarlo fino para que los intereses del Sepides y del Ayuntamiento, el propietario y quien lo va a recibir, concuerden.

–¿En qué hay que hilar fino?

–El coste de mantenimiento es asumible, la limpieza inicial costará en torno a 160.000 euros y en los últimos días hemos conocido que no será necesario descontaminar. También hay una autorización ambiental integrada que rige para todo el conjunto de Baterías y tenemos que ver si también afecta al gasómetro o ya no la necesita. Eso lo vamos a tratar hoy con Medio Ambiente. Eso es lo que tenemos que hilar muy fino para no tener problemas después. Imagínese que hubiésemos firmado ese convenio y nos encontramos ahora con que tenemos que descontaminar esos suelos. Pues habríamos tenido un problema. O que el Ayuntamiento lo firma hoy y el lunes vemos que nos tenemos que adherir a una autorización ambiental integrada con unas exigencias mayores de las que creemos que tenemos que tener. Pues merece la pena no plasmar una firma por cumplir un plazo que nos dimos y hacerlo bien.

–Tramitaciones de este tipo son largas y tediosas, ¿este retraso añadido puede alterar los plazos que se marcó Sepides?

–En cuanto antes entre en vigor la modificación del plan, antes podremos tener la ordenación del espacio disponible. Pero siempre será antes de que acabe el proceso de desmantelamiento. El Principado está a punto de informar la fase dos [el proyecto definitivo de derribo de la coquería, una vez desmantelados los depósitos y cubetos], trámite que llegará al Ayuntamiento para dar la licencia. Con eso no va a haber problema, y esa es la parte fundamental para que avance el proyecto. Nos hubiera gustado haber llevado ya a Pleno la propuesta de modificación, pero es fundamental tener claros no solo los costes, sino las exigencias medioambientales o técnicas que podamos tener.

–Hubo discrepancias entre Ayuntamiento y Sepides sobre si el convenio del gasómetro tenía que ir asociado a la modificación del plan o aparte...

–Creo que ya tiene claro todo el mundo que tiene que ir junto porque entran en juego también las cuestiones de licencias, de cómo va a ser el modificado de la fase dos. Porque, evidentemente, aunque Sepides sabe de nuestra intención de mantener el gasómetro, hasta que no esté firmado el convenio su fase dos contempla el desmantelamiento de todas las instalaciones, y eso tiene que modificarlo. ¿Cómo lo modifica? ¿En base a qué? A la firma del convenio. No podemos aprobar en el Pleno algo que sea incongruente con lo que se va hacer después.

–¿Cuál es el plan para el gasómetro?

–Eso será competencia de la siguiente Corporación. Sin saber qué empresas van a asentarse allí es prematuro. Creemos que esa parcela de equipamiento público debe prestar servicio al parque. ¿Qué va a haber dentro? Eso lo veremos en el siguiente mandato. ¿Qué me gustaría? Que ahí se necesitara un comedor, una ludoteca, una sala de exposiciones para mostrar todo aquello que se está recuperando del proceso de desmantelamiento y de cómo fue la historia de Baterías, un espacio para investigadores... Eso significaría que el parque está muy vivo y necesita todo eso.

–¿No será que se están guardando el anuncio para la inminente campaña?

–Lo que venía en el programa electoral del PSOE es el mantenimiento del gasómetro, y eso se va a cumplir.

–Pues sí que les está costando salvarlo...

–Es un proceso largo y con varios condicionantes. Derribar el gasómetro, en principio, es un coste. Pero con el contexto de precio de los materiales y demás, el derribo del gasómetro se ha convertido en un ingreso para el propietario, porque la chatarra vale más que lo que cuesta tirarlo. Entiendo que todos tenemos nuestros intereses, pero hay que amarrar muy bien quien se encarga de cada cosa. A principios de semana lo cerraremos. Si hoy llegara alguien diciendo que necesita todo ese espacio, las condiciones cambiarían.

–¿Hay movimiento de posibles inversores?

–No nos llega con la intensidad que usted se puede imaginar. Las ofertas para grandes instalaciones empresariales llegan a nivel ministerial y son ofertas ciegas, por necesidades y sin nombres. Lo que plantean es: se necesita tanta superficie, tanta capacidad de generación eléctrica, estas comunicaciones... Lo que sabemos es que han llegado consultas con características similares a las del suelo de Baterías. Con la modificación del plan empezará a correr el reloj de verdad del trabajo conjunto con otras administraciones para la búsqueda de inversiones. Eso es lo que tenemos que hacer en 2023 y 2024.