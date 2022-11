El Hospital Universitario San Agustín se suma este año a una campaña de recogida de alimentos no perecederos para el Banco de Alimentos de Asturias. Cualquier persona interesada podrá aportar hasta el día 30 los alimentos que considere oportunos en unas cajas instaladas para la ocasión en la entrada de hospitalización, la principal. El lema de la campaña: "Ningún hogar sin alimento". Desde el San Agustín confían en el éxito de la recogida de alimentos siempre no perecederos: leche, latillas, pasta, arroz... "Vamos a intentar reventar esas cajas", señalan. Esta no es la primera vez que el complejo sanitario avilesino saca a relucir su vena más solidaria: en el centro de Camino de Heros es frecuente, por ejemplo, la recogida de tapones de plástico.