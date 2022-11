El exciclista José Manuel García Rodríguez, "Roxín", recogerá este viernes el premio especial "Tiempo del deporte" que entrega la Fundación Municipal de Cultura de Avilés en reconocimiento a su exitosa carrera deportiva y el vínculo que aún mantuvo después de abandonar la misma con esa especialidad deportiva. El carismático y muy querido deportista avilesino se une así a la nómina de distinguidos con este premio, que incluye, entre otros, al saltadro de longitud Yago Lamela, los hermanos Jesús y Enrique Castro (Quini), el boxeador Dacal, el futbolista Campanal, la atleta Irene Alfonso o el dirigente deportivo Manolo Galé.

Nacido en 1951 en la parroquia de Miranda, "Roxín" participó por primera vez en una competición en 1961. Su primer equipo fue el Garaje Pola, luego pasó al de Federico Martín Bahamontes y poco después, al Novostil Trasmallorca. Durante sus quince años de vida deportiva rodó en infinidad de campeonatos: desde 1976 fue asiduo a la Vuelta a España hasta 1980, año que debió retirarse forzosamente debido a un accidente con la bici. Tomó la salida en total en nueve ediciones de la Vuelta a España y en un Giro de Italia, perteneció a la Selección Española de Ciclismo y fue elegido el mejor ciclista español amateur en 1974.

Una vez retirado del ciclismo profesional siguió uniendo su vida con el deporte, abriendo una tienda de bicicletas; además, fundó la Peña Ciclista Roxín, con la cual siguió apoyando el deporte de la bicicleta en todas sus facetas, patrocinando equipos de base u organizando pruebas variadas de ciclismo en ruta, ciclocross, pruebas de escuela o la mejor prueba de ciclismo de montaña que puede verse en el Principado de Asturias y donde año tras año ha conseguido que las principales figuras nacionales de esta modalidad participen además, de en ocasiones, tener presencia de destacados deportistas de fuera de nuestra fronteras.

El jurado reunido esta mañana en la sede de la Fundación Deportiva Municipal también acordó reconocen con premios a la trayectoria deportiva a los atletas Adelino Hidalgo Menéndez y Nicolás de las Heras y al montañero y escalador Erik Pérez Lorente.

Hidalgo fue finalista en cuatro Campeonatos de Europa de Atletismo en pista cubierta y medalla de plata en los Juegos Iberoamericanos; participó en el Campeonato del Mundo de Budapest en 1989 y ostentó desde 1987 hasta 2013 el récord de Asturias de 1.500 metros con unos espectaculares 3.38.30. Diplomado en Medicina Tradicional China, trabaja en esta especialidad que aúna acupuntura, tuina (masaje) y fisioterapia. Adelino Hidalgo militó en los clubes Ensidesa, Atlética Avilesina, Kelme y Oviedo Atletismo, estando en este ultimo club una parte muy importante de su vida. Actualmente es el presidente de la Federación Asturiana de Atletismo, cargo que desempeña desde 2012.

De las Heras no es un deportista al uso. Dio su primeros pasos en la sección de piragüismo de la Asociación Atlética Avilesina, donde ganó diferentes campeonatos de España en diferentes modalidades. De vocación tardía, empezó a correr a los 44 años, pero se ha destapado como un gran especialista en las carreras de montaña y en las de ultrafondo. Su trayectoria atlética se inicia en el mismo momento en el que un amigo maratoniano, Manu Rivas, le comentó que iba a preparase para una carrera de 100 kilómetros sobre asfalto en Vecindario (Canarias). No lo dudo y se animó a participar, resultando que quedó campeón de España en su categoría. Desde entonces no paró de correr, como se pone de manifiesto con su increíble palmares deportivo y siempre mostrando orgullo y haciendo honor a la camiseta de su club de siempre, la Atlética Avilesina.

Pérez Lorente, avilesino con raíces familiares en Soto del Barco y licenciado en Historia, comenzó a hacer montaña con 10 años por las montañas del Sueve y de Pola de Gordon, donde veraneaba en casa de sus dos abuelas. En 1979 se hizo guía profesional de alta montaña y se trasladó a Cangas de Onís. Fue con José Ovies precursor de las excursiones de montaña de la Fundación Deportiva Municipal de Avilés, con salidas de hasta cerca de 400 personas los fines de semana, un programa que se consolidó durante muchos años y que fue el inicio a la montaña de muchos avilesinos y avilesinas. Con 20 años y en compañía de su amigo Anselmo Menéndez, "El Cubano", hizo cumbre en una de las cimas de la Patagonia Argentina. Posteriormente comenzó a trabajar con una empresa norteamericana como guía de montaña, empresa en la que sigue en la actualidad y con la que pudo recorrer no solo Picos de Europa, sino que también pasó diez años entre Nepal y el Tíbet y otros diez en Sudamérica, realizando sus labores profesionales de guía. Su amor a la montaña es incondicional y asegura que le da "sentido a su vida".

El mismo jurado ha concedido los premios anuales "Tiempo del Deporte" en el apartado de fomento y promoción del deporte base a la patinadora Carol Quaglino, los dirigentes futbolíticos Luis Padrón y Saturnino González Suárez y la coordinadora de deporte escolar Doris Arias Roldán.

Quaglino es la presidenta del Club Avilés Patina, una persona de referencia por su trabajo, dedicación y buen hacer en la promoción y fomento del deporte de patinaje en línea en Avilés. El dúo que componen Luis Padrón y Saturnino González Suárez (presidente y vicepresidente de la Sociedad Deportiva Rayo Villalegre) lleva más de una década trabajando en este modesto club con el único objetivo de inculcar a los mas jóvenes de los barrios de Villalegre y La Luz los valores del deporte y los beneficios que supone la práctica deportiva. Doris Arias es la coordinadora de zona (Avilés, Gozón, Corvera, Castrillón, Illas, Soto del Barco, Pravia, Muros del Nalón y Cudillero) de los Juegos Deportivos del Principado de Asturias, función que viene desarrollando desde hace más de tres décadas. Además, en el pasado desempeñó funciones de entrenadora de baloncesto en varios colegios del municipio y colaboró activamente en la organización de los primeros 3x3 de baloncesto en la calle. Dentro de su historial deportivo, cabe destacar que en 1992, participó como voluntaria olímpica en los Juegos Olímpicos de Barcelona.

Esta que sigue es la relación completa de premiados; recibirán los trofeos acreditativos el próximo viernes en una gala.

PREMIOS AL TRABAJO EN PRO DEL DEPORTE BASE.

Carol Quaglino, Patinaje.

Luis Padrón y Saturnino González Suárez, Fútbol.

Doris Arias Roldán, Deporte Escolar.

PREMIOS A LA TRAYECTORIA DEPORTIVA

Adelino Hidalgo Menéndez, Atletismo.

Nicolás de Las Heras, Atletismo.

Erik Pérez Lorente, Montañismo y Escalada.

PREMIO ESPECIAL

José Manuel García Rodríguez, "Roxín", Ciclismo.

MENCIONES ESPECIALES

Club Oscar Fernández, Lucha Olímpica y Lucha Sambo. (Por su victoria en el Campeonato de España de Lucha Sambo Playa, en categoría absoluta).

Avilés Stadium Club de Fútbol. (Por su ascenso a 3ª División Nacional - Temporada 21-22).

Belenos Rugby Club. (Por su ascenso a División Honor - Temporada 21-22).

Alba Vázquez, Automovilismo. (Por su victoria en la cuarta prueba del Campeonato de España de Turismos celebrado en el Circuito de Navarra).

Jorge Lorenzo, Baloncesto. (Por su medalla de oro como parte del cuerpo técnico de la Selección Española de Baloncesto en el Campeonato de Europa celebrado en conjuntamente en Alemania, República Checa, Georgia e Italia).

Asociación Atlética Avilesina. (Por su 90º aniversario y por su ascenso a División Honor de Piragüismo en la Liga Hernando Calleja Sprint Olímpico - Temporada 21-22).