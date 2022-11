"«Además del dolor, al duelo de un suicida se suman la incomprensión, el estigma y el silencio»"

Alba López, ovetense, es la presidenta de "Abrazos Verdes "y cofundadora, junto a Beatriz Sanjurjo, de esta primera asociación creada hace poco más de un año en Asturias para prevenir el suicidio y apoyar a los allegados de las personas fallecidas por esta causa. Este colectivo ha organizado un encuentro que se celebrará el próximo viernes, día 18, en el Palacio de Valdecarzana de Avilés a las 18.30 horas. Entre los ponentes, cuatro nombres de profesionales en el campo de la salud mental: Teresa Bobes, Mar de Manuel, Juan José Martínez Jambrina y Ángelica Rodríguez. Alba López, que se presenta como "superviviente desde julio de 2019, moderará la jornada, en la que también se presentará el libro "Y las sombras vencieron", de Vicky Sánchez escritora y superviviente.

–¿Superviviente?

–Es una palabra que nos pone la literatura médica en el ámbito de la salud mental para referirse a las personas que perdimos a alguien por fallecimiento por suicidio. Se dice supervivientes porque se equipara el nivel de estrés, dolor y complicación del proceso del duelo al de las personas que pasaron por campos de concentración. Además del dolor por perder a alguien a quien quieres se suma el estigma, la incomprensión y el silencio alrededor de esta problemática.

–¿Por qué cree que nos cuesta tanto decir suicidio con todas las letras?

–Hasta 1985, en España, quien moría por esta causa era enterrado fuera del camposanto. En una sociedad mayoritariamente católica y, en Asturias, donde hay mucha población viviendo en sitios más pequeños que en una gran ciudad, el que tu familia y la persona que querías quedara marcada no solo en esta vida sino para el resto de la eternidad era algo terriblemente duro. Incluso las fuerzas de seguridad, el médico o el forense que debían levantar el cadáver, si podían, camuflaban esa muerte por otro tipo de causa.También está el estigma que hay sobre la enfermedad mental: se asocia que quien fallece por suicidio tiene que obligatoriamente venir de una enfermedad mental cuando no es así. Es la necesidad humana de establecer una causa que nos ayude a comprender este mundo tan complicado, de categorizar. Entonces, lo primero que se hace cuando alguien fallece por esta causa es buscar un motivo.

–Y las primeras causas entiendo que se buscan en el núcleo familiar

–Así es. Y eso es un doble estigma, el haber perdido al ser querido más el qué pasaría para que no pudiéramos salvarles. La culpa es uno de los sentimientos más importantes que tenemos que trabajar los supervivientes.

–¿Cree que vamos por el buen camino?

–Yo soy optimista. Creo que en el ámbito médico están cambiando mucho las cosas y también se va viendo otra sensibilidad en la sociedad, cada vez somos más quién hablamos del suicidio. Hasta hace no mucho, incluso entre los profesionales de la salud se seguían transmitiendo mitos: hablar de suicidios provoca más suicidios, el que lo dice no lo hace… Así que se ven cambios. Hace veinte años la OMS, en determinados estudios, ya decía que esto no era correcto.

–¿Usted opina que es perjudicial, o no, informar de un suicidio en un medio de comunicación?

–Si es verdad que existe esa llamada, el efecto Werther, pero se ha estudiado que esa llamada tiene ciertas características. Se sabe que hay un aumento de casos por copia o imitación cuando se dan todo tipo de detalles.Esto ocurre sobre todo cuando se informa del fallecimiento por suicidio de alguna persona muy conocida o famosa. Dar una respuesta simplista a un problema que es multifactorial es un error. Cada vez está más claro que hablar del suicidio de forma correcta, como hacéis los medios de comunicación con la violencia de género, por ejemplo, es preventivo, es el llamado efecto Papageno. Siempre se puede hablar de los recursos disponibles, del teléfono de la esperanza, del 024 teléfono de asistencia y prevención del suicidio, y dejar claro que esa decisión se puede posponer para intentar otras vías, que siempre hay más opciones.

–¿La persona que planea un suicidio da señales?

–Sí, en un porcentaje muy alto sí hay indicios, conductas de cierre. Por ejemplo: cuando una persona comienza a regalar cosas de valor, incluso a sus mascotas, cuando cierran redes sociales, resuelve asuntos hipotecarios, seguros de vida… Se verbaliza también en un ochenta o noventa por ciento de los casos con frases como "no quiero seguir aquí", "esto que me pasa no se va a acabar nunca" … Se mezcla dolor y desesperanza, creo que es el factor más importante, pensar que estos problemas y el terrible dolor emocional que se siente, no van a terminar nunca.

–Y luego hay fechas en el calendario peores que otras

–Hay factores de riesgo, se habla de varones de entre 25 y 45 años, ser mayor de 65 años, tener poca red familiar o social, sufrir alcoholismo o toxicomanías en general, depresión mayor, perdidas recientes a nivel personal o laboral, además tener un intento autolítico previo es un factor importantísimo: quien ha tenido un intento, entre tres y seis meses después tiene una alta probabilidad de repetir con mayor porcentaje de terminar falleciendo. Hay factores, y cuantas más casillas taches, más posibilidades tienes de estar en la quiniela.

–Decía que la enfermedad mental no está detrás de muchos casos de suicidio

–Se dice que el 40 por ciento de personas que fallecen por suicidio no tienen enfermedad mental diagnosticada. Ahí entrarían los profesionales de salud mental. Yo puedo romper el peroné y eso no quiere decir que esté enferma para siempre de una pierna. ¿Es la enfermedad mental lo que provoca el suicidio o es la enfermedad mental más todo lo que lleva alrededor? Es un factor de riesgo, pero la enfermedad mental no es determinante para el suicidio ni por supuesto te protege en caso de que estés desesperado, frágil y con pocos recursos para afrontar lo que te está pasando. No se puede separar el contexto social de suicidio.

–Da la sensación de que el suicidio es algo que les pasa a otros

–Si, esa es una de las primeras realidades a las que nos enfrentamos los supervivientes. Cómo puede suceder en unas cifras tan altas y no haber sido consciente de esta realidad. Decimos que hay algo más tabú que el suicidio y es el duelo por suicido. No estamos preparados para ver el dolor ajeno. Y esto te pasa igual que pasa a otras personas, aunque vivamos de espaldas al suicidio pese a que en Asturias hay una alta tasa de muertes por esta causa.

–¿Por qué cree que Asturias tiene estas tasas tan elevadas de muertes por suicidio?

–El suicidio es multifactorial, hay un montón de indicadores que suman. Los profesionales lo abordarán mejor que yo en la conferencia, pero algo tiene que pasar en Asturias para que Cantabria, que está aquí al lado y se puede parecer mucho a nosotros, tenga un 4% de índice y aquí estamos en un índice del 10%. En España hay dos puntos calientes: uno en la zona de Jaén y otro en Asturias.

–¿Cuántas personas forman parte de "Abrazos verdes"?

–Fluctúa bastante. Llevamos año y poco, pandemia de por medio. Ahora seremos entre 25 y 30 personas. Pero intentamos que sea una parada momentánea. Es un recurso que queremos que sea útil en el momento, y luego la persona siga caminando. Somos un grupo de personas que escucha y apoya, decimos que es un lugar seguro, sin juicios de valor, donde puedes expresarte, decir lo que sientes y necesitas. Es un lugar dónde tu dolor es entendido por quién lo ha pasado también.

–A Avilés vienen con un cartel de lujo

–Estamos muy contentos. Es un evento desde el que queremos compartir y lanzar un mensaje positivo, de empatía dentro del dolor y que del tema que se va a tratar todavía incomoda. A pesar de un proceso tan duro como es el duelo por suicidio hay lugar para la esperanza.