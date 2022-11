"No estaba allí", afirma el reo de un asalto a un matrimonio de joyeros

E. J. A. C. se enfrenta a un delito de más 4 años de prisión por un robo con intimidación a un matrimonio, que gestionaba una joyería, y se encontraba en ese momento en un garaje cuando fue asaltada por dos encapuchados para apropiarse de varias joyas y un Rolex, entre otros objetos. "Yo no cometí ese delito, no tengo ningún tatuaje –la mujer del matrimonio dijo en sede judicial que el asaltante tenía uno en el lado derecho del cuello–, soy de una familia religiosa y es más, ese día estaba en un bus camino de Barcelona para ver a mi pareja", afirmó el acusado, momentos antes de levantarse y mostrarle al juez su cuello.

Tanto el marido como la mujer dijeron "no tener dudas" de que uno de los dos asaltantes –el otro no fue localizado– era la misma persona que días antes fue por su negocio a vender una pieza. "Nos estaban vigilando", aseguró la mujer, que afirmó que el acusado cubría su cara con una "especie de bufanda" y después con una media, extremo en el que coincidió con su marido. La defensa destacó que no existió rueda de reconocimiento para identificar a los asaltantes.