Alcoa vendió sus fábricas a Parter por "descarte", según dijo su presidente a la jueza

La multinacional Alcoa decidió vender sus fábricas de aluminio primario de Avilés y La Coruña al fondo suizo Parter Capital Group "por descarte". Esto es parte de lo que contó Álvaro Dorado, el actual responsable de energía de Alcoa Europa –hasta agosto de 2019 fue presidente de Alcoa en España– a la magistrada titular del Juzgado de Instrucción Central número 3 de la Audiencia Nacional cuando esta primavera le tomó declaración para la instrucción del caso de presunta descapitalización fraudulenta de las instalaciones alumineras.

Dorado dijo que Parter fue el único que quedó que podía cumplir todos requisitos que todo el mundo [instituciones, sindicatos...] quería. Y añadió: "De los cuatro, teníamos a Cunext, que no asumía la totalidad de la plantilla, que era un requisito muy importante para la.... para... Bueno, muy importante, un requisito fundamental para seguir adelante. Quantum lo que ofertaba era exclusivamente para la planta de Avilés; no, no, no ofertaba nada para la planta de La Coruña. Llegó a mandar una carta para la planta de La Coruña, pero no llegó a ofertar ningún tipo de, de... oferta vinculante para la planta de La Coruña. Grupo Industrial Riesgo pedía a Alcoa 200 millones de euros para tener estas plantas, además de que hablaba de un plan que... De un plan industrial que no se lo podía creer absolutamente nadie. Y el único que quedó fue Parter".

Esta declaración figura en el informe de calificación culpable del concurso de acreedores de la empresa Alu Ibérica LC, la fábrica hermana de la avilesina de San Balandrán. Este informe señala directamente a los propietarios de la entidad comercial Grupo Industrial Riesgo como responsables de la quiebra de la planta gallega. Los administradores de la avilesina presentarán en unas semanas su calificación del concurso de acreedores.

Álvaro Dorado y otros ejecutivos de Alcoa y la propia Alcoa habían estado en la lista de investigados por el Juzgado Central encargado de desentrañar qué sucedió en las fábricas de Avilés y La Coruña entre el 31 de julio de 2019 y septiembre de 2021, cuando la instructora del caso nombró un administrador judicial que terminó presentando una solicitud de concurso de acreedores: el momento presente.

Tras un acuerdo validado por el Tribunal Supremo, la multinacional y todos los ejecutivos señalados en los primeros pasos de la investigación están exonerados de cualquier tipo de responsabilidad penal en la quiebra de la fábrica.

Álvaro Dorado también le explicó a la jueza instructora que el proyecto industrial que presentó Grupo Industrial Riesgo no era creíble "porque hablaba de un rearranque de la actividad de forma inmediata con unos contratos de energía. Entonces, además de pedir 200 millones de euros a Alcoa, estaba poniendo encima de la mesa un plan industrial que no tenía ni pies ni cabeza".

El 15 de abril de 2020, cuando finalmente se hizo pública la operación de la segunda compraventa de las fábricas, Parter emitió una nota de prensa en la que decía: "El Grupo Industrial Riesgo posee una probada experiencia en gestión empresarial y está altamente capacitado en el sector industrial, en el que ha acometido con éxito importantes proyectos, lo que le avala para afrontar y superar el difícil momento que está atravesando Alu Ibérica".

Riesgo prometió entonces –en pleno confinamiento– "impulsar la actividad de estas instalaciones industriales, lo que se hará partiendo de un nuevo plan de desarrollo a largo plazo, que incluye acciones inmediatas en el campo de las necesarias inversiones en las plantas, que el nuevo gestor y propietario reindustrializará, siempre con el objetivo de preservar los empleos en ambas comunidades".

Alcoa puso a la venta sus instalaciones fabriles de Avilés y La Coruña. Durante seis meses estuvo buscando comprador, según el acuerdo que había alcanzado con sus trabajadores en enero de 2019. Lo encontró finalmente en Parter Capital Group. Y eso fue en julio del mismo año. En abril siguiente –cuando el mundo estaba cerrado en sus domicilios por las consecuencias mayores del covid– es cuando Parter revende a Riesgo, una entidad comercial, que había sido rechazada por su primer propietario.

Dorado explicó que, aparte de la falta de concreción de su plan industrial, Alcoa rechazó a Riesgo porque el investigado Víctor Rubén Domenech había reclamado a la multinacional 200 millones de euros. El administrador concursal de La Coruña transcribe sus palabras así: "Desde luego pedir 200 millones de euros para vender unas plantas y que, sin que el grupo comprador ponga un duro, pues doscientos millones de euros ya es motivo fundamental bastante suficiente para no aceptar esa oferta".

O sea, Riesgo (Domenech) pide dinero para quedarse con las fábricas, pero al final termina poniendo por las dos –la de Avilés y La Coruña– casi trece millones. Sobre esta circunstancia paradójica es por la que preguntó la Fiscalía a la investigada Alexandra Camacho –socia de Domenech y, en ocasiones, directora ejecutiva de las antiguas fábricas de Alcoa–. "¿Por qué, si pocos meses antes, ustedes exigían una inversión de 200 millones por parte de Alcoa, en este caso, no piden, no solo no piden ninguna inversión, sino que pagan 13 millones por hacerse con las plantas?" La respuesta que Camacho da es la siguiente –según la misma transcripción del informe de calificación del concurso de acreedores de La Coruña–: "Creíamos en que las fábricas eran viables según nuestro plan industrial y confiábamos..." Y la Fiscalía insiste: "Pero, pero ¿sin 200 millones?" Camacho responde: "Claro, porque teníamos inversores interesados en ellas, inversores que se podían adherir a nuestro proyecto".

Ahí –de dónde salieron los 13 millones– es donde está la madre del cordero del caso de despatrimonialización de las fábricas, una investigación penal abierta por la Confederación de Cuadros y apoyada por el resto de los sindicatos de los antiguos comités de empresa.

Alexandra Camacho le explicó al Ministerio Fiscal cuál era el origen de los 13 millones que emplearon para hacerse con Alu Ibérica: "En este momento es imposible no saber que salieron de las pólizas de crédito que tenía Santander, Alcoa y Parter en el Santander". Y dice "en este momento" porque en el momento en que la entidad de la que era socia efectuó el pago no lo sabía.

El administrador concursal de Alu Ibérica LC –la fábrica hermana de la avilesina de San Balandrán– explica en el informe de calificación del concurso de acreedores que la entidad comercial conocida por Grupo Industrial Riesgo tenía como finalidad "obtener un rápido y seguramente ilícito beneficio, sin aportar ni arriesgar patrimonio alguno (más allá de seis carretillas y una impresora que hasta dudamos de su existencia)". Y subraya: "Su actuación va más allá de la doctrina del levantamiento del velo y también de la presente jurisdicción, donde resulta imposible abarcar, investigar y acreditar todas y cada una de las irregularidades presuntamente cometidas". Y añade: "Vemos muy difícil obtener resultados prácticos tangibles. Eventualmente, si se llegara a dictar una sentencia de condena de indemnizar daños y perjuicios nos vamos a encontrar con sociedades y personas físicas absolutamente insolventes, por lo menos en apariencia, y una posible condena de inhabilitación que poco o en nada les afectará, pues ya no vienen actuando como administradores sociales, sino que buscarán a cualquier incauto –o lo que es peor, a una persona en precaria situación económica, aprovechándose de sus dificultades– para nombrarlos en nuevas sociedades como testaferros". Y concluye que Riesgo "originó o contribuyó dolosamente a la insolvencia de la compañía" porque, en palabras del administrador concursal, no realizó "conscientemente" las reparaciones que precisaba la planta gallega. Y tampoco en la avilesina.