El Principado insta a la industria a fabricar soluciones energéticas para las viviendas

La transición energética abre enormes posibilidades para la industria en Asturias, con la fabricación de nuevos equipamientos y componentes. Un ejemplo sería la producción de bombas de calor, cuya instalación tiene un enorme potencial en la edificación en Europa. De ahí que el Principado inste a impulsar proyectos industriales relacionados con las energías limpias. Mientras tanto, se seguirán destinando ayudas a la rehabilitación con eficiencia energética en los edificios de la región, con especial atención a la reforma de barrios vulnerables.

La directora general de Energía, Minería y Reactivación, Belarmina Díaz, y el director general de Vivienda, Fermín Bravo, participaron en la inauguración del "Foro 365 de la rehabilitación integral de la edificación. Factores de descarbonización y protección frente al coste de la energía", organizado por el Clúster ECCO con el patrocinio de Iberdrola y celebrado ayer en el Centro Cultural Niemeyer.

El Clúster ECCO aglutina a empresas y entidades vinculadas a la construcción y promueve el cambio del modelo productivo en el sector avanzando hacia los cero residuos y emisiones. La jornada de ayer se centraba en la rehabilitación integral de edificios, tanto públicos como privados, y en las ayudas que el sector y los ciudadanos pueden recibir para participar en esta transformación energética.

Belarmina Díaz aseguró que los objetivos europeos para la transición energética "cada vez son más ambiciosos", y destacó la singularidad de Asturias, que además tiene que cambiar las que han sido sus fuentes tradicionales de energía. En este sentido, incidió que hay que ver estos retos como oportunidades y lanzó un órdago: "Hay que fabricar en Asturias, y la cadena de valor para esta transformación debe estar aquí". Un ejemplo real es la energía eólica, que genera industria, empleo y riqueza. "En esta región tenemos un altísimo potencial, y en el caso de la rehabilitación de viviendas hay una enorme demanda pública y privada en toda la cadena de valor", señaló.

El director general de Vivienda, Fermín Bravo, advirtió de que "hay dinero, pero el maná de las ayudas puede ser inferior a las expectativas". Aún así, remarcó que más allá de la recepción de subvenciones directas, llegará el momento en que se podrán conseguir ventajas fiscales que en algunos casos podrían ser más beneficiosas.

Bravo señaló que en el periodo 2013-2016 se produjo un cambio de paradigma apoyando desde las administraciones no tanto la adquisición de viviendas como el alquiler y la rehabilitación. Y puso como ejemplo las actuaciones desarrolladas en los barrios avilesinos de La Luz y de Llaranes. Esa es la apuesta. "No se va a poner en marcha un programa para cambiar ventanas; no es ese el objetivo. La apuesta es por la rehabilitación integral", remarcó.

La burocracia se ha convertido en un "calvario" para la tramitación de las ayudas a la transición energética, tal y como admitieron ayer tanto la directora general de Energía, Minería y Reactivación, Belarmina Díaz, como el director general de Vivienda, Fermín Bravo, durante su intervención en el "Foro 365 de la rehabilitación integral de la edificación. Factores de descarbonización y protección frente al coste de la energía".

Belarmina Díaz señaló que los cambios estructurales necesitan apoyo económico, y reclamó a los agentes implicados que, aunque se consuman los recursos, no dejen de pedir las ayudas. "Porque todas las peticiones que realizamos para recibir más fondos tienen que hacerse porque se solicitan; y si no, se los llevan otros", advirtió.

Bravo señaló que ahora se están aplicando en Asturias las ayudas correspondientes a 2021, que suman 47,6 millones de euros, de los que 28 ya se han adjudicado. De ellos, 3 se reservan a obras para la eficiencia energética en edificios públicos, mientras que los otros 25 se destinarán al entorno de barrios. El resto de la cuantía global está en tramitación. A principios del próximo ejercicio el Principado prevé que se reciban otros 33 millones, que serán activados en el primer trimestre de 2023.