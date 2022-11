Rechazo sindical al plan municipal para hacer fijos a 186 trabajadores

La negociación entre gobierno avilesino (PSOE) y sindicatos sobre las bases de los procesos extraordinarios de estabilización de la plantilla municipal se cierra sin acuerdo. Entre otras cuestiones, las secciones sindicales defienden que no se puntúa con suficiente diferencia la experiencia en el Ayuntamiento de Avilés respecto a otras administraciones, lo que puede dejar sin puesto fijo a parte de los 186 trabajadores llamados al proceso de estabilización.

Como se viene informando, el proceso de estabilización de la plantilla del Ayuntamiento de Avilés y sus fundaciones dentro del plan estatal para reducir la temporalidad de las administraciones afectará a 186 plazas. Son objeto de estabilización aquellas plazas ocupadas de forma temporal desde antes del 1 de enero de 2016 (serán cubiertas a través del sistema de concurso, con un proceso en el que solo se valoran méritos) y las ocupadas entre 2016 y 2017 (que serán cubiertas mediante concurso-oposición). En los últimos meses, gobierno y sindicatos vienen negociando las bases de esos concursos, que tienen que publicarse en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (Bopa) antes del 31 de diciembre.

El comité de empresa y la junta de personal del Ayuntamiento emitieron este miércoles un comunicado sobre el fin de las reuniones negociadoras de esas bases «sin acuerdo». Denuncian que el equipo de gobierno dio por cerrada la negociación el pasado día 8 de noviembre y que las bases del proceso extraordinario se aprobará por decreto de Alcaldía, sin acuerdo.

Las secciones sindicales (CSI, SIPLA, SFALA-USIPA, Avanza y UGT) sostienen que llegaron a presentar una propuesta conjunta adaptada a las líneas rojas que marcaba el gobierno local desde los primeros encuentros. «A partir de ahí, los sindicatos municipales elaboraron un documento relativo a los principales criterios contemplados en las bases (como la diferencia de puntuación con otras administraciones públicas o el desempate) que no ha sido aceptado por el gobierno. El hecho de que no se puntúe con suficiente experiencia en el Ayuntamiento de Avilés respecto a otras administraciones –como hacen en Gijón, el Principado o la Universidad– dará lugar a que parte de esos 186 trabajadores no obtengan un puesto fijo, con el consiguiente gasto público en indemnizaciones por despido y posibles procesos judiciales», advierten los representantes de los trabajadores. Comité y junta de personal protestan: «Estamos nuevamente ante otra decisión unilateral del gobierno municipal que nos recuerda a la ya vivida cuando se produjeron los despidos de 2020, a sabiendas de su improcedencia, como así ratificaron posteriormente todas las instancias judiciales».