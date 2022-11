La inflación golpea al comercio avilesino, con caída de ventas sobre todo en ropa y calzado

La inflación está golpeando de lleno al comercio avilesino, cuyas ventas caen semana tras semana. Por si esto fuera poco, el Black Friday (Viernes Negro) es un día de rebajas y descuentos con el que se pretende dar el pistoletazo de salida a las compras navideñas. Según los comerciantes, este año se está convirtiendo en "mes friday", con grandes descuentos en las grandes cadenas y centros comerciales contra los que no pueden competir los pequeños.

Los establecimientos de moda (ropa y calzado) son los más afectados por el retroceso del consumo, que ha ido de la mano con el alza de la inflación. El mayor gasto se concentra en las compras en supermercados, seguido a gran distancia de los combustibles.

Los datos que maneja la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (UCAYC) apuntan a un retroceso continuado de las ventas desde mayo hasta septiembre respecto del mismo periodo del año anterior. En septiembre se produjo un leve repunte en ventas que se mantuvo en octubre, pero que volvió a caer con la llegada de noviembre y que sigue retrocediendo. De hecho, según las últimas estadísticas registradas, ha habido una caída acumulada de más de seis puntos en las ventas en las cuatro últimas semanas.

Uno de los métodos utilizados por la UCAYC para analizar el estado del comercio de Avilés y comarca y su evolución es a través de los pagos con tarjeta, que ya representan aproximadamente el 80% del total. Según los datos correspondientes al pasado mes de octubre, el ticket medio de la última semana fue de 36 euros, el 2% menos que la semana anterior.

El reparto de los pagos con tarjeta también son significativos. El 34% del gasto correspondió a abonos en supermercados. Le siguen a distancia las gasolineras (10%) y en centros de salud, como fisioterapeutas, podólogos y dentistas, por poner algunos ejemplos (10%).

A continuación se sitúan las compras en pequeñas tiendas de alimentación, que se quedan en el 4%, y a la cola en gasto se colocan los negocios de moda, de ropa y calzado, que son los que más se están resintiendo del golpe de la inflación.

"La atonía es total", aseguran desde el sector. "Puede haber excepciones, pero en general las ventas han caído y las perspectivas apuntan a que lo seguirán haciendo en las próximas semanas porque la inflación se ‘come’ el consumo privado, que se destina prioritariamente a la alimentación, que además está disparada", añaden las mismas fuentes.

Las ventas registraron un ligero repunte en septiembre y octubre con la vuelta a los colegios y la rutina. Pero una vez que ya se han realizado esas compras, "la situación es mala para el comercio en general".

Un elemento añadido es que ahora no existe periodo de rebajas, como ocurría antes de 2012. Eso supone, según defienden en el sector, que no existen como tal, con lo que todo el mundo puede colgar a lo largo de todo el año el cartel de rebajas aunque le llame ofertas, o descuentos. "Ahora no se puede decir ya que diciembre va a ser un buen mes de ventas, o julio, porque no se sabe. Todos los meses y todas las temporadas son una incógnita", afirman desde la UCAYC.

La asociación de comerciantes de Avilés y comarca defiende que desde el sector se debe seguir reclamando que se legisle para proteger al comercio urbano, a la vez que se dan al consumidor las garantías que corresponden. Igual que antes de 2012, cuando se eliminaron los tradicionales periodos de rebajas del verano y de invierno, las de más ventas.

El gran verano turístico que se vivió este año sí benefició sin embargo a la hostelería y la restauración, que de momento ha visto mermado el negocio en menor medida que el comercio. Aún así, en el sector se está a la expectativa de lo que pueda ocurrir una vez que se superen las fiestas navideñas. Las reservas para comidas y cenas mantienen un ritmo elevado, pero la inflación golpea sobre todo al sector de la alimentación, y los hosteleros aseguran que no pueden subir más los precios.