La temporalidad en el Ayuntamiento de Avilés bajará del 45 al 2,7% con el proceso en marcha

"Las bases recogen buena parte de las peticiones sindicales y guardan el equilibrio necesario entre dar prioridad al personal que ya ocupa las plazas y garantizar la seguridad jurídica del proceso", defiende el concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Avilés, Raúl Marquínez, sobre el contenido de las bases que regirán el proceso extraordinario de estabilización de 186 plazas municipales ocupadas en la actualidad por personal temporal, que se cerró sin acuerdo con los representantes de los trabajadores. Una vez que culmine el proceso en marcha, antes del 31 de diciembre de 2024, la temporalidad en el Ayuntamiento de Avilés y sus fundaciones pasará del 45,66% actual al 2,7%.

Son siete las bases que regirán el proceso extraordinario de estabilización de esas 186 plazas: dos para personal funcionario del Ayuntamiento (una por concurso de méritos para 133 plazas, y otra por concurso-oposición para 12), dos para personal funcionario de la Fundación de Cultura (una para 18 plazas por concurso de méritos y otra para tres plazas que se cubrirán por concurso-oposición); otra para 8 plazas de personal laboral de la Fundación de Cultura, por concurso de méritos; y dos bases para plazas de personal laboral de la Fundación Deportiva (11 por concurso de méritos y una por concurso-oposición).

"Hemos intentado hacer unas bases con las que tengamos la seguridad jurídica de que pueden pasar el tamiz de la justicia y pensando en los trabajadores de la casa, para ponerles facilidades, pero entendiendo que no podemos hacer una valoración discriminatoria. Este es un proceso libre, no restringido, para el personal que ocupa puestos en la administración", incide Marquínez.

En el caso del concurso, sólo habrá una valoración de méritos. La experiencia realizando funciones de la plaza convocada podrá sumar hasta 60 puntos de 100. La experiencia adquirida en Avilés se valorará tres veces más (0,455 puntos por mes trabajado), alcanzando el tope máximo con 11 años de servicios. Los sindicatos pedían que se valorara cuatro veces más. En el caso de los servicios prestados en otras administraciones públicas, se valorará a 0,152 puntos por mes trabajado (se llega al tope máximo con 33 años trabajados). Los otros 40 puntos se reservan a la formación relacionada con la plaza convocada. En caso de empate, se aplicará, por este orden, la mayor puntuación en experiencia y la de formación.

En el caso del concurso-oposición, la fase de oposición tendrá un peso de 60 puntos (el concurso, de 40, con idéntico funcionamiento al anteriormente explicado). Habrá una única prueba con dos ejercicios, que se realizarán el mismo día: un test de 50 preguntas sobre el temario (que se ha reducido un 30%) en el que las respuestas erróneas no tendrán penalización y un supuesto práctico con diez preguntas, también tipo test. Los ejercicios no serán excluyentes, pero para superar la oposición se deben alcanzar los 30 puntos. De los 40 puntos de méritos, 36 serán para la experiencia realizando funciones en la plaza convocada. Hay una excepcionalidad, que no ha gustado a los sindicatos. La plaza de profesor de violín, que se convoca por concurso-oposición, incluye una fase práctica: la interpretación de un programa musical e impartición de clase a un alumno.

El plan municipal pasa por tener listo el concurso en el segundo semestre de 2023 y la oposición en el primer trimestre de 2024. Todos los procesos de selección se llevarán a cabo mediante administración electrónica (está previsto que este viernes se apruebe en el Pleno el reglamento regulador). Así, tanto la presentación de instancias como de los documentos acreditativos de los méritos se realizará por medios electrónicos.

Cambia cuestiona la capacidad negociadora del gobierno

El concejal de Recursos Humanos, Raúl Marquínez, presentó este jueves a la Mesa General de Negociación la propuesta de oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2022, compuesta por 58 plazas: 53 en el Ayuntamiento, cuatro en la Fundación de Cultura y otra en la Fundación Deportiva.

Esa propuesta se presentó el mismo día en que el gobierno local dio por cerrado el contenido de las bases que regirán el proceso extraordinario para cubrir con personal fijo 186 plazas ocupadas por personal temporal.

La primera fuerza de la oposición, Cambia Avilés (CA), reprochó al gobierno local la falta de acuerdo con los sindicatos. "Estas bases se van a aprobar por decreto de Alcaldía de manera unilateral, demostrando una vez más la incapacidad negociadora del equipo de gobierno. Lo que llama más la atención es que han sido capaces de poner de acuerdo a todos los sindicatos", criticó la concejala Sara Retuerto.