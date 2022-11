Aguas revueltas en el PP de Avilés

El cambio de ciclo en el Partido Popular (PP) de Asturias afianza a los actuales dirigentes de la formación política avilesina, pero no resuelve las voces críticas internas que vienen sonando desde hace ya más de dos años. Quién liderará la lista del PP en las elecciones del 28 de mayo de 2023 es la gran incógnita de cara a los comicios al Ayuntamiento de Avilés. Cuanto más se aproxima esa fecha, más se revuelve un sector crítico de la militancia y de la junta local, que cuestiona tanto al presidente del PP de Avilés, Pedro de Rueda, como a su secretaria general y portavoz municipal, Esther Llamazares. Ambos se alinearon contra la ya expresidenta regional Teresa Mallada.

Con Álvaro Queipo intentando reaglutinar el partido, se han hecho más fuertes. Él no tiene congreso a la vista y ella está un paso más cerca de repetir como candidata a la Alcaldía. El conflicto interno existe y todo apunta a que acabará aflorando con la elaboración de la lista.

Las discrepancias internas del Partido Popular (PP) de Avilés han estado soterradas todo este tiempo, pero haberlas las ha habido. Y desde hace tiempo. Una de las primeras crisis se remonta ya a septiembre de 2020, cuando las diferencias de criterio entre Pedro de Rueda y la que fue su candidata acabaron a un paso de retirarla de la secretaría del partido. Se convocó entonces una junta local, la más numerosa desde hace años, que se celebró en el 40 Nudos.

No llegó a plantearse finalmente el cambio. Desde la capital asturiana se pidió perfil bajo y aquella reunión se cerró con el nombramiento de tres vicesecretarías. No era el momento para cuitas internas, se había advertido desde la capital.

Un año después, sí que se produjo un movimiento. Y esta vez, impuesto por la presidenta regional del partido, Teresa Mallada, confirman ahora fuentes del partido.

El descontento sobre el funcionamiento del PP de Avilés, que trascendió en Oviedo, se tradujo en la creación de un nuevo cargo dentro del partido. La diputada autonómica Reyes Fernández Hurlé, exconcejala avilesina, fue nombrada coordinadora de la formación, un nuevo puesto que de puertas afuera se vendió con un mensaje de unidad, pero una unidad que ya no había desde hace tiempo. «Se busca fortalecer la coordinación entre el partido, el grupo municipal y el parlamentario y fortalecer la agrupación local de cara a las elecciones municipales de 2023», fue el mensaje que se trasladó entonces.

En la última junta local, celebrada el pasado miércoles, participaron el secretario general del partido, Álvaro Queipo, y el secretario de organización, José Manuel Rodríguez (Lito). Hubo un llamamiento a la unidad y en torno al candidato o candidata que acabe eligiendo Génova para intentar arrebatar el Gobierno del Principado al socialista Adrián Barbón. Pero no hubo mención alguna al devenir del partido en Avilés, en el que se respira una unidad simulada (también en el propio grupo municipal).

El calendario avanza y ya se da por hecho que no habrá congreso local en Avilés antes de las municipales, por lo que De Rueda seguirá al frente de un partido cuyas riendas cogió oficialmente el 4 de marzo de 2018, tras nueves meses de gestora y tras dos años de desencuentros con las ejecutivas anteriores (las presidieron Carmen Rodríguez Maniega y Joaquín Aréstegui, este último durante 22 años).

Ahora, y pese a eso ruido de fondo, De Rueda y Llamazares sienten el «apoyo de arriba», al haberse alineado ambos con Álvaro Queipo en la última crisis del PP regional. Y pese que hay malestar entre la militancia, por ahora son ellos quienes van ganando la partida. A Llamazares le reprochan «tener secuestrado el partido».

Es más, llegan a decir que «no hay partido en Avilés». «Todo es cosa de ella y Pedro no ha hecho nada por remediarlo, se lo permite», coinciden varios militantes consultados. Sostienen que hasta tiene de uñas a parte del sector empresarial (han sido sonadas las desavenencias con la Unión de Comerciantes) y que ha centrado su actividad municipal en «cuitas personales». «Como no haya un cambio en Avilés, aquí el PP se acaba. No se ha hecho nada por el afiliado», sentencia una militante veterana. Pero hasta que el horizonte se despeje en Asturias, seguirá la aparente calma.