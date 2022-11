Cáritas de San Nicolás ayuda este año a 106 familias, de las que 76 son nuevas

La inflación en los precios de la energía y los alimentos se está cebando con las familias más vulnerables, pero ni siquiera contar con ingresos es ya salvavidas para muchos. Los efectos de esta crisis heredada del contexto internacional los están percibiendo organizaciones como Cáritas. En la parroquia de San Nicolás están atendiendo este 2022 a más de un centenar de familias, frente a las 40 que acudieron a la organización en 2021.

No solo se ha disparado el número de demandantes de ayuda, sino que el perfil ha cambiado. "Atendemos a 106 familias y 76 de ellas son nuevas, no habían pasado nunca por aquí. Nos llegan sobre todo familias de Sudamérica, pero también mucha gente a la que no le llega el sueldo para vivir pese a estar trabajando", explican desde Cáritas de San Nicolás de Bari.

Para llegar a tantos vecinos que lo están pasando mal "hacen mucha falta" fondos, y para recaudarlos habrá un concierto benéfico el 16 de diciembre (20.45 horas) en el templo de la villa. "En el del año pasado hubo unas 300 personas y el reto es superar esa cifra. Queremos llenar la iglesia, es un placer colaborar con esta causa", apuntó el productor musical Béznar Arias.

El tenor Emilio Menéndez estará acompañado por Richi Fuentes (piano) y Paula Prieto (violín). En esta ocasión el artista invitado será el Grupo de Canto Amigos de Miranda.

"Vamos a interpretar temas avilesinos, de lírica asturiana, internacionales, y por supuesto, navideños. Hago un llamamiento para que la gente venga con pandereta. Nos gustaría que cantasen los villancicos con nosotros. Queremos recuperar esa navidad. Y, por supuesto, ayudar a la gente que lo está pasando muy mal", apuntó Menéndez.

Las entradas, a cambio de un donativo de 10 euros, se pueden comprar en la propia iglesia de San Nicolás, Cervecería Spass, Hotel Don Pedro y en el establecimiento de Ricardo "El Zapatero".