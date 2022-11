La obra de Manuel del Busto toma aire

El arquitecto Manuel del Busto Delgado (1874-1948), el del teatro Palacio Valdés, también diseñó interiores, construyó edificios y hasta panteones. Las columnas minoicas del café Dindurra, en Gijón, por ejemplo, son suyas.

Lo explica el historiador Juan Carlos de la Madrid en su "Historia del teatro Palacio Valdés·, cuya primera edición fue saliendo semanalmente en las páginas de LA NUEVA ESPAÑA: "La burguesía de la villa fue su clientela. Para ellos hizo casas, pisos, villas y todo tipo de arquitecturas especiales" (p.37). Se refiere a los panteones. "En la ciudad de los muertos el que podía, presumía tanto como en la de los vivos" (p.37), continúa.

La obra de Del Busto vuelve a la actualidad. El Ayuntamiento de Avilés, tal y como sucedió con el edificio del teatro Palacio Valdés, ha adquirido una de sus creaciones más singulares –el chalé de los 7 Enanitos- con el objetivo de recuperarla para uso público.

Así el pasado lunes este periódico informó de que el Consistorio ha contratado a una empresa para que redacte un proyecto de recuperación del edificio. Hace casi 20 años, en 2003, un juez había ordenado el desalojo de la guardería que albergaba el edificio de la calle Palacio Valdés por su mal estado y tras un conflicto entre el arrendatario y la propiedad. Ahora lo que pretende hacer el Ayuntamiento es levantar es un centro de día intergeneracional.

La pequeña casa que vuelve a tomar, Manuel del Busto la construyó en 1928 a pocos metros del teatro Palacio Valdés. Se la encargó un tal José Montero.

Explicó en su día el catedrático Vidal de la Madrid a este respecto: “Es uno de los últimos proyectos que firmó en Avilés y tiene la singularidad del conjunto. Hemos dicho mi hermano Juan Carlos y yo en innumerables ocasiones que en Avilés destaca por sus distintos conjuntos. Y el chalé de Los 7 Enanitos forma parte del conjunto de viviendas construidas por Del Busto. Si la perdemos, perdemos parte de nuestra esencia. Si bien individualmente no es muy destacada, sumada al resto de la obra se hace importante. Tenemos que procurar que no se caiga. No puede ser que le suceda lo que a los chalés de la calle de Santa Apolonia”.

Se da la circunstancia de que el pequeño edificio, que terminó siendo guardería, es uno de los pocos proyectos conservados que prueban la influencia de la arquitectura americana en Del Busto (el arquitecto es el creador del Centro Asturiano de La Habana, en 1924).

La huella de Manuel del Busto en Avilés fue profunda en Avilés, la que más: la del teatro Palacio Valdés. En 1903 dejó la ciudad, “pero nunca abandona completamente” la villa donde empezó a desarrollarse como profesional. “Al menos no abandonó a su clientela”, continúa Juan Carlos de la Madrid (p.37). Y así levantó una casa en La Ceba –la de Manuel Fernández Valdés-. Pero la variante se la llevó para siempre.

De lo primero suyo que hay constancia es, señala Vidal de la Madrid en el ensayo “Noticia sobre la obra de los arquitectos Manuel del Busto y Miguel de la Guardia en Avilés”, un edificio de viviendas en el cruce de las calles de la Estación y Carreño Miranda. El diseño está firmado en 1898. Entonces Del Busto tenía 25 años y el título de arquitecto recién recogido.

Otra de las viviendas de Del Busto que pide aire nuevo es la casa que el antiguo concejal Francisco G. López encargó al arquitecto en la esquina de la calle de Rivero con la de Libertad, una casa que, al poco, aparece como propiedad de otro político de la época, el exalcalde Román Suárez Puerta.

Aquel edificio fue uno de los primeros en caer bajo las bombas de la Legión Cóndor (el 27 de agosto de 1937, poco antes de la caída de Avilés). El juez que inspeccionó el lugar observó, tal y como señala el historiador Pablo Martínez Corral, que la fachada de la calle de Libertad fue la que más sufrió las consecuencias de la zona. Asimismo, añade Martínez Corral, la aviación nazi acabó con la vida dos mujeres que habitaban la casa: María Díaz Echevarría y Trinidad Suárez Inclán.

La reconstrucción de la casa de Francisco López, en los cincuenta del pasado siglo, sufrió “modificaciones sustanciales”, escribe Vidal de la Madrid. Actualmente, está viviendo un proceso de declive subrayado. Fue geriátrico y ahora está en manos de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

Las viviendas construidas para Ramón Fernández en la calle de San Francisco se han conservado relativamente bien. Los planos son de 1901. Señala Vidal de la Madrid que la casa “se inscribe dentro de la corriente ecléctica barroquizante, aunque introduciendo elementos diversos como la decoración mitológica o tímidos ensayos modernistas”. Es el edificio con dragones que hay en frente de la iglesia de San Nicolás de Bari.

Otro edificio de Del Busto con señales de modernidad lo firmó en 1901 –un año después de los planos del teatro-. Está en la calle de Libertad, número 3. Y se mantiene como si nada.

El catedrático De la Madrid apunta que fue el financiero Antonio Fernández Valdés el que contrató al arquitecto de la burguesía avilesina. Fernández Valdés se había estando haciendo con fincas en la zona y buscaba dejar huella en la ciudad.

Del Busto comenzó a dejar huella en la ciudad atendiendo las reclamaciones de la burguesía de la villa. Los años y las crisis, sin embargo, la difuminaron. La mano pública recuperó su edificio más señero –el teatro- y ahora, el chalé de José Montero. Sin embargo, la obra de un arquitecto que modernizó la ciudad hace más de siglo y cuarto nunca va a escapar del peligro.