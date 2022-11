Avilés, sin nueva estación de ITV por falta de espacios adecuados y personal

Avilés se queda, al menos de momento, sin la nueva estación de Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Pese a que en los presupuestos de la sociedad pública Itvasa figuraban para este ejercicio una partida de casi 620.000 euros para la adquisición del terreno y la redacción del proyecto, de momento ni una cosa ni la otra.

Las razones son dos: que no se ha encontrado el lugar adecuado, y que tampoco se podría contratar al personal necesario, lo que ya está suponiendo adelantar el horario de cierre en la estación del Oriente y que la nueva de Gijón, en La Granda, no abra por las tardes. La sociedad pública Itvasa, participada al cien por ciento por el Principado, se planteó ya hace dos o tres años la posibilidad de construir una nueva estación en Avilés ante la saturación que presenta, con el objetivo de que en 2023 entrara en servicio.

El importante volumen de vehículos que se atienden en las instalaciones avilesinas es especialmente llamativo en el caso del tráfico pesado (camiones, sobre todo), lo que se explica por la elevada concentración de empresas e industria asentadas en la comarca. Pero también registra una alta concentración de vehículos ligeros porque da servicio a una amplia población hacia el Occidente de la región, ya que la siguiente estación es la de Navia, a casi 80 kilómetros y cerca de una hora de viaje.

Partida de 2022

Previamente se había planteado la posibilidad de ampliar las instalaciones ya existentes, pero finalmente se descartó porque no era la solución más apropiada dada su distribución y la parcela que ocupa.

Una vez tomada la decisión, se incluyó la partida económica en los presupuestos de 2022, y se llegaron a mirar algunos terrenos en la comarca. Pero hace unos meses que la operación quedó en ‘stand by’. Las distintas fuentes consultadas indicaron que el dinero "ni se pierde ni se destina a otro fin, porque está en los presupuestos de Itvasa, que se autofinancia". Esto supone que esa misma cuantía de unos 620.000 euros se incorporarán a las cuentas para 2023.

Una de las razones de la paralización de este proyecto es que no se ha encontrado ningún terreno apropiado para ello. Pero además, la sociedad pública no está dispuesta a invertir en una nueva instalación que no sabe cuándo la podría poner en marcha ni en qué condiciones en cuanto al personal.

La escasez de personas y la imposibilidad de realizar nuevas contrataciones está obligando a Itvasa a aplicar medidas extraordinarias en algunas de sus estaciones. La del Oriente, ubicada en Ribadesella, ha adelantado su cierre de las 22.00 a las 19.00 horas, lo que obliga a reubicar en horarios a los vehículos que ya tenían citas programadas y, en caso de que no se puedan encajar en los horarios, desviarlos a otras estaciones.

Estación de Granda

También se ve afectada por esa realidad la nueva estación de servicio en Granda, Gijón, donde no puede abrir por las tardes por falta de personal. Y el riesgo es que el adelanto de cierres se puede extender a otras instalaciones si coincidieran bajas laborales, excedencias y cualquier circunstancia que merme las plantillas, porque no se puede contratar ni para hacer sustituciones.

Las razones son las restricciones legales a las que se ve sometida Itvasa por ser una empresa pública, y porque debe tener el visto bueno de la Consejería de Hacienda, al estar integrado su presupuesto en las cuentas regionales.