"Necesitamos presupuesto para una gestión ágil de los fondos europeos", avisa el PSOE

"Necesitamos un presupuesto para gestionar de manera ágil y eficaz los fondos europeos. Sin presupuesto sería muy difícil optar a nuevos proyectos a sumar a los 14 ya conseguidos", defendió el secretario general de los socialistas avilesinos, Luis Ramón Fernández Huerga, en la asamblea de la agrupación celebrada este sábado y en la que analizó los puntos destacados de la negociación presupuestaria que hoy se abre.

La concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, presentará este lunes un proyecto de presupuestos, el último del mandato, que crece un 6% (hasta los 79 millones, principalmente por el incremento de las aportaciones de los gobiernos de Asturias y España), pero en el que hay que compensar los gastos de la energía, disparados, y las subidas del 10% (según el IPC) de todos los contratos de servicios municipales, como el de la limpieza, las zonas verdes, o la ayuda a domicilio, por ejemplo.

Fernández Huerga adelantó que "la atención a las personas mayores será otro de los objetivos" de las nuevas cuentas y que "desde el presupuesto municipal hay que hacer un esfuerzo para la promoción del nuevo suelo industrial de Baterías y de la ampliación del Parque Científico y Tecnológico". Esas cuentas tienen que reflejar, además, la aportación municipal para el desarrollo de todos esos proyectos que se han ido anunciando y que contarán con financiación externa. Para desarrollarlos de forma ágil se necesita tener aprobado el presupuesto. Una prórroga presupuestaria conllevaría tener que aprobar un crédito para inversiones, con todos los trámites y tiempo que eso conllevaría. De ahí el aviso a navegantes de los socialistas, conscientes, además, de que en vísperas electorales los pactos se complican aún más.

Los grupos de la oposición acuden a la negociación que ahora se abre con la mano tendida, pero con pocas expectativas de llegar a acuerdos. Hay excepciones. Ciudadanos (Cs) y el edil no adscrito advierten de "lo importante que es para un municipio tener presupuestos aprobados". El gobierno local (PSOE) viene sacando adelante las cuentas con el apoyo de Ciudadanos –salvo el año del covid, que también hubo acuerdo con Cambia Avilés (CA), confluencia de Podemos e Izquierda Unida– y de las expectativas con las que cada grupo acude a la negociación se deja entrever que, una vez más, que los socialistas deberán convencer a la formación naranja para conseguir despedir el mandato con todos los presupuestos aprobados.

En Cambia Avilés (CA) dicen estar dispuestos a negociar, pero acto seguido sostienen que "el PSOE no da señales de girar a la izquierda" y que "el socio preferente es la derecha". "Con Ciudadanos aprobaron unos presupuestos en los que no se cumple ni un 1% de sus peticiones y con el PP aprueban la subida del agua. A esto hay que añadir que nos excluyen de todos los temas importantes de la ciudad, como así fue con el agua, y se nos oculta información de los proyectos de ciudad", apunta la portavoz de la confluencia, Sara Retuerto.

Para Cambia, en el actual contexto de crisis económica, los presupuestos deben de intentar mitigar los efectos que está teniendo en las familias, y para chequearlos la formación dice estar manteniendo una serie de encuentros con el tejido social de la ciudad, "para recoger propuestas necesarias para llevar a la negociación". La confluencia pondrá sobre la mesa propuestas que vienen presentando asociaciones avilesinas en los presupuestos participativos, el mantenimiento y refuerzo de las brigadas municipales, la planificación y puesta a punto de las instalaciones deportivas y la atención a los barrios "durante todos los años, y no solo en campaña electoral". En este sentido, desde Cambia cuestionan "la campaña electoral" que está haciendo la Alcaldesa, única candidata confirmada a la Alcaldía y que "llevaba tres años sin pisar los barrios". "Está utilizando los recursos de todos llevando a los técnicos municipales, que trabajan para el Ayuntamiento y no para un partido político", a esos encuentros ciudadanos, protesta la confluencia. Será legal, pero poco ético, critican.

Pocas expectativas de entendimiento ven en el Partido Popular (PP). "Después de tres años de negativa a incluir ninguna mejora que venga de la mano del PP, no tenemos mucha confianza en que vaya a ser en este último presupuesto donde tengan cabida nuestras propuestas, entre otras cosas porque nuestra visión de las necesidades de esta ciudad dista bastante de las del actual equipo de gobierno", argumenta su portavoz municipal, Esther Llamazares.

El PP volverá a poner sobre la mesa la necesidad de un plan de inversiones de apoyo a las empresas, de fomento del empleo y en materia de infraestructuras, así como actuaciones en los barrios e instalaciones deportivas. "A estas alturas del mandato, y conociendo la línea de trabajo de este gobierno, resultará muy complicado enmendar el presupuesto, que estará orientado a un modelo de ciudad que solo entiende el propio PSOE", avanza Llamazares.

Con talante "receptivo y negociador" acude el grupo municipal Ciudadanos a la negociación de las cuentas, ahora con tres concejales tras la salida de su exportavoz Javier Vidal García (ahora edil no adscrito). "No por ser año electoral es menos importante para Avilés tener unos presupuestos, y cuanto mejores sean, mejor. La ciudad no se puede parar porque en mayo haya unas elecciones. Es necesario que tengamos presupuestos y nosotros, en la misma línea de otros años, negociaremos que así sea y para que sean unos presupuestos lo más justos y necesarios para nuestra ciudad", apunta el portavoz de la formación naranja, Jose Ferrera.

Su excompañero de bancada, Javier Vidal García, sostiene que nada cambia, a su modo de ver, la próxima cita electoral: "Voy a la negociación con la posibilidad de apoyar los presupuestos, lo que entiendo por política útil. Siempre he defendido que estoy aquí para conseguir cosas para los ciudadanos y no para confrontar, y así voy a seguir".

En Vox ya dan por hecho que el gobierno centrará la negociación en Ciudadanos y el no adscrito. "En cualquier caso, esperamos que den prioridad a tres pilares básicos: promoción de la marca Avilés para captar proyectos industriales, prioridad para establecer políticas de fijación y atracción de población y la eliminación de gasto superfluo ideológico", expone la portavoz de la formación, Arancha Martínez Riola.