«Por ninguna razón me hubiera perdido el privilegio de trabajar con Carmelo Gómez»

El actor, dramaturgo, profesor de artes escénicas y director Claudio Tolcachir (Buenos Aires, Argentina, 1975) está contento: no lo puede disimular, pero es que es normal, acaba de estrenar en el Palacio Valdés su último trabajo –«Las guerra de nuestros antepasados»– y acaba de recibir su primera ovación de un teatro puesto en pie. Atiende a LA NUEVA ESPAÑA justo unos minutos después de los aplausos. Lo hace en el foyer del odeón que fue su puerta de entrada en la escena española cuando «La omisión de la familia Coleman». Allá por 2007.

–¿Qué le atrajo a usted, que es argentino, de un texto tan castellano como «Las guerras de nuestros antepasados»?

–Fuimos muy conscientes durante los ensayos de esa distancia que podía haber entre determinadas cosas muy españolas conmigo y fue interesante porque el hecho de que los actores y el resto del equipo procurasen abrirme la historia a mí mismo nos ayudó mucho al final a poder contar esta historia tal y como lo hemos hecho. Fuera de eso, yo entiendo todo: entiendo la violencia familiar, entiendo la violencia de los pueblos, entiendo las herencias, entiendo los mandatos. Puedo no saber exactamente ese pueblo, esa palabra, pero creo que lo que hace inmensa la obra es que es universal. Yo, como argentino, la reconozco y si viniera alguien de otro lado, también la reconocería. Lo que pasa en «La guerra de nuestros antepasados» no es sólo español: es profundamente humano. Pienso que cuando se dirige tiene uno que ser puente entre el texto que quiere contar y el público, es decir, lo que tenía que hacer era construir las situaciones que había dentro de los relatos.

–Este Pacífico Pérez podría haber formado parte de la muy desestructurada familia Coleman.

–(Risas). Mira, nunca lo había pensado. Vos me decías por qué me atrajo esta obra. Verás. Conocía a Delibes, aunque no tan profundamente como ahora. Cuando me llaman para el proyecto era uno con Carmelo Gómez. La verdad es que por ninguna razón me hubiera perdido el privilegio de trabajar con Carmelo Gómez. Después se sumó Miguel Hermoso, que lo conocía y con el que me encantó trabajar. Muchas veces hago las obras por con quién voy a trabajar.

–¿Tiene mucho de su «Emilia», que también estrenó en Avilés?

–Sin querer, en «Las guerras de nuestros antepasados» hay ciertas cosas obsesivas mías que ya estaban en «Emilia», pero no las propuse yo: venían de producción. Verás. La obra, en su origen, propone el consultorio de un médico. Nos parecía que era más interesante atravesarla de otra manera,, primero, porque ya se había hecho y luego, porque sólo lo reducía a los relatos y nos parecía que había que contar algo con el espacio: esto que empieza desarmado y que se va cerrando, que permite distancias, que permite complicidades, como un laberinto que hay que desandar, que se va volviendo poco a poco una celda . Sí, este montaje podría ser un primo lejano de «Emilia».

–Es que sus escenografías siempre son muy características.

–Es que me gusta jugar con el espacio, me gusta que parezca que no hay nada, que no se ve una puesta en escena, pero sí. Fue muy trabajoso ir dándole valor a cada momento de la obra.

–¿Cómo fueron los ensayos?

–Carmelo Gómez vino a los ensayos con mucho trabajo hecho: él quería hacer esta obra. El proceso de ensayos que tuvimos fue ideal. En general, no me apresuro en el montaje porque es algo fácil. Entonces a ellos les encantó esta idea: ir probando y probando y probando a ver qué pedían sus cuerpos. Estuvimos una o dos semanas trabajando en la mesa: muy concentrados. ¿Qué dice acá? Acá miente. Empezamos a construir un relieve muy particular de qué pasa en cada momento. Luego pasamos al espacio y luego llegó el momento de organizar. Cuando me tocó organizar había que sacarle partido a cada rincón del partido y ayudar a valorar cada momento: si tiene que ver con la ternura, con la distancia, con el peligro. El proceso de ensayos fue muy hermoso porque partimos del caos más absoluto hasta llegar al orden. Con respecto de tu pregunta: Carmelo Gómez es una piedra preciosa que no necesitaba demasiada ayuda, pero sí que fue interesante trabajar juntos para saber qué convenía, cuántas dosis de violencia. Es maravilloso porque es un actor absolutamente consciente del trabajo, que estudia, que es un obsesivo, pero al mismo tiempo un actor que escucha muchísimo, que prueba todo lo que dices.

–¿Qué ha sido lo mejor de este trabajo?

–Los ensayos, claramente. Cada vez que nos juntamos a leer estos se dejaron la tripa de una manera conmovedora.

–¿Se va a quedar en España?

–Estoy bastante. Pusimos «Timbre 4» en Madrid, mis hijos van a la escuela, pero también está «Timbre 4» en Buenos Aires: ahora en diciembre me voy. Ahora estoy afincado acá porque hay cosas muy lindas por hacer como esto... Tienen que bajar el precio de los pasajes para que pueda ir y venir todo lo que quiero. Estoy muy feliz acá, me siento muy respetado, muy querido, me encantan los actores de aquí, poder trabajar con [el iluminador] Juan Gómez Cornejo es un lujo.

–¿Qué debe tener una obra que no sea suya para que usted la pueda hacer suya?

–Está buena la pregunta. Mira. Tiene que tener, por un lado, algo que me conmueva y por otro, y muy honestamente, que al leerla me pregunte cómo mierda se hace esto.