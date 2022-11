“Dream Theater” actuará en Avilés. La banda de metal progresivo liderada por el guitarrista John Petrucci tocará el próximo 19 de enero en el pabellón de La Magdalena. Será el primer concierto en Asturias en una sala ya que en el año 2000, el grupo estadounidense fue una de las cabezas de cartel del festival Dr Music que se desarrolló en La Morgal (Llanera). Las entradas salen el viernes a la venta a partir de las 10.00 horas en la web de See Tickets. El concierto de los estadounidenses será el primero de los dos previstos en España con motivo de la gira de presentación de su nuevo disco, “Top of the world” álbum editado a mediados de 2021. En ese espectáculo también habrá tiempo para repasar algunos de los clásicos de la banda que comenzó su andadura a mediados de los años ochenta.

Con este concierto, Avilés volverá a recordar en parte a aquellos años noventa y principios del siglo XXI cuando era uno de los principales destinos de la música heavy metal internacional con "bolos" de bandas de primera línea y memorables como los de “Manowar”, “Helloween”, “Blind Guardian”, “Gamma Ray”, entre otros grupos. Al día siguiente de su concierto en Avilés, “Dream Theather” actuará en Barcelona, en el Sant Jordi Club, donde volverá a mostrar su valía sobre los escenarios, haciendo gala de su virtuosismo, de la complejidad de sus composiciones y de una trayectoria de décadas siendo una de las vanguardias en su estilo musical. La banda está formada por Petrucci, a la guitarra, James Labrie a la voz, Jordan Ruddes a los teclados, John Myung al bajo y Mike Mangini a la batería.