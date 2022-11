Los juguetes, terreno abonado para los estereotipos de género

Los avilesinos iniciaron ayer el programa de actividades para la celebración del Día Internacional de la Ciudad Educadora, que se conmemora en todo el mundo el 30 de noviembre, en esta ocasión bajo el lema "La ciudad educadora, ciudad de paz y oportunidades". Debido al mal tiempo se suspendió el primer acto programado, que consistía en plantar plantas de temporada en el jardín francés del Ferrera. Bajo techo y con mayores garantías se celebró por la tarde una conferencia en el Centro de Servicios Universitarios a cargo de Laura Viñuela, consultora de género y experta en coeducación, que protagonizó el taller "Jugar para ser iguales".

A juicio de Viñuela, aún queda un largo camino por recorrer para poner fin a la transmisión de estereotipos de género a través de los juguetes. "A niños y niñas muy pequeños les estamos metiendo en la cabeza el sistema binario (niño-niña, hombre-mujer) y una categorización de los seres humanos en dos grandes grupos superdifícil de quitarnos de encima", señala, y agrega: "Uno de los sitios por donde habría que empezar a trabajar la igualdad es por los juguetes, los juegos, los colores, el marketing de género y todo lo que se hace con menores en edades muy tempranas".

Porque los juguetes, bien utilizados, son herramientas muy valiosas para romper esos estereotipos. ¿Pero cómo las debe utilizar un adulto? "Lo tenemos complicado. Una de las cosas que me frustraron mucho, y como madre feminista más, es que te obliguen a elegir entre el rosa y el azul, es muy difícil esquivarlo. Luego, sabiendo eso, la opción que a mi me parece mejor para educar en igualdad es no decirles a los niños que no hay cosas de niños ni de niñas sino lo contrario: hay que explicarles que este mundo quiere distinguirlos, y que eso se llama patriarcado. Hay que aprender como padres y madres para luego poder explicarlo", dice.

A juicio de Viñuela, a las grandes marcas de juguetes les interesa económicamente mantener los estereotipos de género. "El marketing de género se hace porque se vende más". Para Viñuela, pese a todo, se están dando pasos, aunque estos sean cortos. "En los últimos diez años hay interés en la educación en igualdad. Falta formación de profesorado, aunque cada vez hay más y más interesado. Pero ahora hay profesores y profesoras superimplicados que se dejan la vida en sacarlo para adelante y mucho que o pasa o está en contra. Entonces es un curro que sale de la voluntad, la paciencia y la energía de personas concretas. Luego hay talleres, un circuito paralelo, que son parchecitos para solucionar un problema muy grande", concluyó.