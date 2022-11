La Fiscalía solicita la condena de un empresario acusado de apropiación indebida en una operación de compra-venta de un coche. La vista oral está señalada hoy en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, a las 10.00 horas. El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado, en su condición de representante legal y administrador de la empresa, propietario de un concesionario dedicado a la compra-venta de vehículos y con domicilio en Avilés, el día 3 de marzo de 2017 procedió a realizar, en calidad de intermediario, la venta de un Peugeot modelo 407 a un particular por el precio de 6.400 euros. El vehículo era propiedad de un tercero, que se lo había entregado previamente para su venta al acusado, "al que no le entregó la parte del precio que les correspondería por la venta y sin que el comprador pudiera ponerlo a su nombre, realizando las correspondientes transferencias en Tráfico, al no tener la documentación del mismo, que seguía en poder del proveedor", según la Fiscalía.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de apropiación indebida. Y solicita que se condene al acusado a la pena de prisión de 2 años y 6 meses. También se juzgará al mismo hombre por una operación similar por el que la acusación particular solicita 5 años.