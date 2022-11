“Dacal II”, el hombre invencible, ha fallecido. Batalló con sus mejores guantes contra la ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) y en los últimos meses recibió el cariño de su gente, los que tantas veces lo llamaron campeón. Murió en el Hospital Universitario San Agustín de Avilés, donde permaneció sedado durante las últimas horas.

Este fin de semana, cuando acababan de cumplirse cincuenta años de su gran gesta en los Juegos de Munich de 1972, donde se convirtió en el primer medallista olímpico asturiano, al lograr el bronce en la categoría minimosca de boxeo, Enrique Rodríguez Cal, más conocido como Dacal, se colgó otra medalla. Fue la que le impusieron simbólicamente sus amigos de Candás durante el acto de homenaje que se le brindó coincidiendo con la cesión de la histórica presea al concejo que le vio nacer hace 71 años. Él no asistió.

El polideportivo de Llaranes, donde Dacal compró piso cuando se trajo aquella medalla y empezó a trabajar en Ensidesa, lleva, por acuerdo municipal de este mes de junio, su nombre para siempre, un homenaje que la ciudad tardó en ofrecerle, pero que el campeón recibió con una emoción inconsolable. "Es un homenaje no sólo a Dacal, lo es a todo el deporte olímpico", destacó Ángela Pumariega, medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Londres, que entonces estuvo en Avilés. "Cuando salí de casa me prometí no llorar; lo siento, no lo conseguí", reconoció el campeón en el momento en que se bajó del taxi que le llevó de casa al Ayuntamiento, a la salida de la carrera de su homenaje. Dacal se apagó, pero su llama siempre permanecerá encendida.