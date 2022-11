Fran Vaquero retrata un Avilés que se gusta en "pantalla grande"

Avilés sale favorecida cuando la filman para la "pantalla grande"; o eso es, al menos, lo que cree el cineasta Fran Vaquero, autor de los documentales "Avilés, una ciudad de cine" y "El vivo recuerdo. Recordando a Mario Menéndez", que se proyectaron ayer para disfrute de medio centenar de personas que acudieron a una velada de cine organizada por la asociación cultural La Serrana.

El objetivo de la actividad era doble. Por una parte, refrescar la memoria de los avilesinos con el pase de unos documentales que contienen imágenes de películas que a lo largo del último siglo se grabaron total o parcialmente en Avilés. Y, de paso, alentar la grabación de más filmes en unas calles y en unos escenarios de los que Vaquero siempre destaca su idoneidad para el Séptimo Arte.

El documental "Avilés, una ciudad de cine" es, en realidad, un catálogo de once películas en los que Avilés tiene cuota de protagonismo: "Avilés, agosto de 1924", "Pachín", "Rogelia", "Así es Asturias", "La cigüeña bondadosa", "Avilés 1982, un documental", "El vivo retrato", "You’re the One", "Luz de domingo", "Vicky, Cristina, Barcelona" y "Avilés Acción".

Algunas de esas películas tienen el nombre de Fran Vaquero en los créditos y de su colaboración con Mario Menéndez salieron obras de culto como "Avilés 1982" y "El vivo retrato". Precisamente a la figura del desaparecido Mario Menéndez fue dedicada la proyección, ayer, del segundo documental de la velada de cine: "El vivo recuerdo".

El título del documental proyectado anoche parafrasea la película "El vivo retrato" y el contenido ahonda en la figura de Menéndez, que fue el director de aquella película que en su día protagonizaron, entre otros, Victoria Vera, Javier Loyola, Jack Taylor, Andreas Prittwitz y en la que también sale, al principio y al final, el cantautor Luis Eduardo Aute.

El encuentro con los espectadores, entre los cuales también había muchos amigos del cineasta, le sirvió a Fran Vaquero para reivindicar Avilés como "ciudad de cine".