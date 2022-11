Avilés expondrá el próximo año obras de artistas locales que atesora el Bellas Artes

Avilés expondrá en 2023 obras de artistas locales que forman parte del fondo del Museo de Bellas Artes de Asturias. "Llevamos trabajando en ello desde hace más de un año y queremos inaugurarla en verano", desveló este miércoles la concejala de Cultura a este periódico, que se hizo eco del ofrecimiento de esta muestra por parte del propio director del museo. Ambas partes trabajan con la previsión de que esa exposición se inaugure en julio. Aún está por cerrar cual será su ubicación, pero en todo caso, se expondrá en alguna de las dependencias municipales.

Fue ya en tiempos de pandemia cuando el gobierno local planteó al responsable de la pinacoteca regional la organización de esta gran exposición que va tomando forma. "Me reuní con el director del Bellas Artes el 21 de abril de 2021 y le propuse organizar una exposición en Avilés con fondos del Museo de autores avilesinos. Le pareció muy buena idea", explica la concejala Yolanda Alonso.

El director de la pinacoteca, Alfonso Palacio, había planteado días atrás públicamente –en la presentación del libro "Avilés, una historia de mil años"– la posibilidad de que la ciudad acoja "en 2024 o 2025" una exposición con obras de los 28 artistas avilesinos que están guardadas en el museo ovetense. Los contactos ya estaban entonces avanzados, pero el anuncio guardado bajo siete llaves. "Esta idea se lleva gestando desde abril de 2021 y la fecha prevista de inauguración es julio de 2023. La ubicación no está aún decidida", confirmó este miércoles Alonso.

Entre las opciones que se barajan como escenario, se encuentran la Casa Municipal de Cultura o el Centro Municipal de Arte y Exposiciones, si bien la decisión aún está por cerrar. La oposición, por su parte, aplaude que Avilés exhiba fondos del Bellas Artes y, la mayoría de los grupos, considera que el espacio expositivo idóneo sería el Centro Niemeyer. "Es una oportunidad que debemos aprovechar para poner en valor a los artistas avilesinos y, como tal, creemos que el lugar más idóneo sería ese", opinó la portavoz de Cambia Avilés (CA), Sara Retuerto.

También el Partido Popular (PP) considera la iniciativa "una muy buena idea" ya que ve necesario "poner en valor el talento de la ciudad". "Esperamos que el equipo de gobierno al fin se dé cuenta de la necesidad de apostar, ayudar y promover el talento de nuestra ciudad, el pasado y el presente. Conviene recordar que la biografía de Avilés de Juan Carlos de La Madrid no contó con apoyo alguno del gobierno avilesino", recalcó Esther Llamazares.

Desde Ciudadanos defienden el Palacio de Balsera (actual sede del Conservatorio) o el de Camposagrado como mejores ubicaciones. La formación naranja planteó ya hace tiempo convertir el edificio modernista en la pinacoteca de Avilés, uno de los posibles unos que maneja el gobierno local para este palacio cuando los estudios musicales se trasladen a La Ferrería. "Lo importante es que se haga, que se traigan esas obras y el edificio puede ser el que reúna las condiciones técnicas adecuadas, entendiendo que, por su importancia, es algo que debería hacerse en un lugar céntrico y con cierta historia", señaló el portavoz de Ciudadanos, Jose Ferrera. Cabe recordar que la formación naranja viene pidiendo una pinacoteca para Avilés y llegó a plantearla

En Vox son críticos con el trabajo de la concejalía de Cultura ("No se está gestionando correctamente") pero valoran la iniciativa. "Por supuesto, apoyamos la promoción de nuestra historia a través de sus artistas y no negaremos que este proyecto es interesante para la ciudad, siempre y cuando esté bien gestionado. Y creemos que una ubicación idónea sería el Centro Niemeyer, con el que se podría establecer un convenio para la cesión de un espacio para honrar a los artistas de la ciudad, que da una importante aportación al centro", expuso Arancha Martínez Riola.

"Siempre he echado en falta la existencia de una pinacoteca en Avilés. Aunque sea de manera temporal, me parece una excelente idea la exposición en Avilés de obras de pintores avilesinos. Lo más fácil será contar con las obras del Museo de Bellas Artes de Asturias, aunque lo ideal sería que también estuvieran los cuadros pintados por avilesinos y que hoy se encuentran en el Museo del Prado o en otros museos nacionales; no se si también internacionales. Creo que actualmente solo el Niemeyer podría acoger esta exposición temporal, con calidad y seguridad", planteó el no adscrito Javier Vidal García.