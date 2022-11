El Club Marítimo de Luanco elige mañana a su presidente: estas son las candidaturas

Álvarez: "Defiendo al club ante la absorción por privados"

Benjamín Álvarez tiene 59 años, es miembro del Club Marítimo de Luanco desde 2010 y su presidente desde hace cuatro y es además delegado de prevención del convenio de la construcción del Principado. "Tenemos un proyecto iniciado hace cuatro años y tenemos que concluirlo", afirma el actual presidente de la entidad para después enfatizar que el próximo mes de enero de 2023, el Club Marítimo dispondrá de oficinas nuevas, que sustituirán a las casetas actuales.

"Tenemos que defender la identidad del club y que no sea absorbido por empresas privadas, valoramos al club y a los socios. Aquí no hay nadie más importante que otro, somos todos los socios iguales", señaló el aspirante a la reelección, quien considera que antes de llegar a ser presidente "había socios del Club que pagaban mientras que otros no lo hacían". Una vez recuperada la "normalidad" en el seno de la entidad, aspira a ampliar su actual mandato otros cuatro años más. Uno de sus principales objetivos de su candidatura es conseguir la ampliación de los atraques del puerto "para acabar con la lista de espera" además de mantener y ampliar la organización de campeonatos y talleres de pesca.

Como recordaba hace escasas fechas en este diario, cuando se dio a conocer su candidatura, una de sus principales bazas es que durante su mandato "se echó a andar" el club. "Fueron cuatro años de intenso trabajo, de poner al día el número de socios, las cuentas... También sirvieron para recuperar y fortalecer los campeonatos de pesca, el campeonato de jubilados, seguir impulsando la escuela taller...", resumía el actual presidente del Club Marítimo luanquín y candidato, que aspira a revalir el cargo.

Otra cuestión "primordial", a su modo de ver, son los pantalanes, señaló no sin antes remarcar el activo del puerto local, que "no solo supone un importante atractivo turístico para Luanco, que lo es, sino también para todo el concejo".

García-Ovies: "Queremos dar facilidades a los socios"

Juan García-Ovies tiene 27 años, es socio del Club Marítimo de Luanco desde el año 2020 y, además, es coordinador de Vox en el concejo de Gozón. Lidera la candidatura alternativa a la actual directiva de la entidad y defiende que su equipo velará por tener "un club para los socios y cercano en un momento en el que estamos castigados sin bonificaciones para el combustible, por ejemplo".

Uno de los principales objetivos de su candidatura es poder "recuperar las regatas internacionales y los campeonatos de pesca" además de priorizar un cambio de ubicación y una modernización de las actuales instalaciones de la entidad.

"No puede ser que haya 30.000 euros en las cuentas del Club Marítimo parados, es cierto que hay tener un remanente para afrontar ciertos gastos, pero nuestro objetivo no será solo recaudar sino dar facilidades a los socios", sostiene el joven aspirante a arrebatar el timón de mando del Club Marítimo a Benjamín Álvarez.

García-Ovies reclamó también un reglamento para el uso de las instalaciones portuarias y un control de acceso al aparcamiento, cuya concesión depende de la entidad que aspira a presidir tras las elecciones de mañana, sábado. Con sus propuestas apuesta por revitalizar las instalaciones luanquinas y que la entidad pueda competir al nivel de otras instalaciones del litoral asturiano.

Su planteamiento de recuperar regatas internacionales y campeonatos de pesca no hace sino que enfatizar la necesidad de revitalizar la entidad y avanzar en los planes de remozado.

Su equipo, que llega "con ganas de trabajar", como él mismo ha dicho de las personas que le acompañan en esta aventura, tratará de completar estos objetivos si logran la confianza de los más de trescientos socios censados en la entidad en este momento que están citados a las urnas mañana, sábado.