"Vendemos un 75% menos", protestan en la Plaza por la peatonalización de Sabugo

En el Mercado de Avilés no salen las cuentas. Los establecimientos de Hermanos Orbón sostienen que la actividad ha caído en picado desde que comenzó la peatonalización del entorno del parque del Muelle y advierten de cierres inminentes. "Vendemos un 75%, eso es abocarnos al cierre. Y no solo nos está pasando a nosotros, sino al eje comercial de Sabugo. Si cortas el paso a los coches, la gente no viene", protestó este jueves el presidente del Mercado de Avilés, Juan Manuel Ferrero.

La sociedad focaliza buena parte de esta situación en la activación del bolardo de la calle Emile Robin, que restringe el tráfico en la zona a residentes y transporte público. "Queremos que se baje el bolardo en horario comercial. El comercio necesita accesibilidad, y punto", sentenció. Según Ferrero, la clientela se pasa a cuentagotas por el mercado de la plaza de abastos salvo los sábados, que se mantiene la actividad. "Pero de un día a la semana no se vive. Nos tememos el cierre inminente de muchos de los puestos. Y si cierran los puestos su parte la tendrá que asumir la sociedad y nos quedaremos sin mercado, la seña de identidad del pueblo de Avilés", advirtió. En el Mercado de Avilés recibieron ayer la visita del presidente y portavoz de Vox en Parlamento Asturiano, Ignacio Blanco, y de los concejales avilesinos Arancha Martínez Riola y Gerardo González, que vienen arremetiendo contra el gobierno local por la extensión de las zonas peatonales en el centro de la ciudad, una obligación que impone Europa. "Lo peor que se puede respirar en una sociedad no es el humo de un tubo de escape, es no poder llegar a final de mes por las medidas que te imponen los políticos. Y estos comerciantes no llegan a final de mes no por el humo de los vehículos, sino por imposiciones de los que creen que es mejor que dejen de circular los coches por el centro de las ciudades a que sus familias puedan llegar a final de mes", declaró Blanco. En Vox defienden que "la religión climática de la Agenda 2030 impuesta por el Ayuntamiento socialista de Avilés está produciendo que muchos pequeños comercios tengan que cerrar". "Llevaremos una iniciativa al Parlamento asturiano para proteger al pequeño comercio del centro de las ciudades contra la Agenda de 2030, que quiere acabar con el tránsito de vehículos por el centro de las ciudades y que afecta al pequeño comercio", anunció Blanco.