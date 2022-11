"La cultura da un valor añadido a este país que no se encuentra en otro sitio"

Lorenzo Delgado es investigador del Instituto de Historia del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CCHS-CSIC) y es, además, el comisario de la muestra "AECID: cien años de diplomacia cultural" que se inauguró ayer en el edificio polivalente del Centro Niemeyer. Conversa con LA NUEVA ESPAÑA por la mañana, unas horas antes de la apertura de una muestra que permanecerá abierta hasta el próximo 29 de enero.

–Esta exposición lleva unos meses "rulando".

–Esto empezó el año pasado: en 2021. Entonces se cumplieron los primeros cien años de la creación del primer organismo dedicado a las relaciones culturales con el extranjero: la Oficina de Relaciones Culturales que, básicamente, fundó Américo Castro. Esta exposición va más allá de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID): es anterior a ella, lo que pasa es que la AECID integró la dirección de Actividades Culturales y Científicas hace unos años en su estructura.

–¿Qué pasó hace cien años para que la diplomacia cultural echara a andar?

–Tiene que ver con un momento en el que España, a través de filólogos como Ramón Menéndez Pidal, o de científicos como Santiago Ramón y Cajal, que ganó un Nobel, empieza a poner en la agenda la cultura y la ciencia españolas porque tienen capacidad de proyección internacional.

–¿Y cómo empieza esto?

–Hay historias que empiezan mejor e historias que empiezan peor. La historia de por qué la cultura se convierte en un elemento de política exterior tiene que ver con las potencias coloniales del siglo XIX que llevan a funcionarios e ingenieros a otros países y se encuentran que necesitan dar una educación a sus hijos y, además, están explorando el patrimonio monumental de otros lugares: restos griegos, egipcios…

–La diplomacia cultural empezó en el Reino Unido en el siglo XVIII y tardó un siglo en llegar a España.

–Nosotros, al principio, habíamos sido receptores pasivos de todo esto porque a finales del siglo XIX y principios del XX hay toda una serie de personajes que recorren España comprando y, en parte, expoliando, patrimonio monumental. Éramos una especie de museo arqueológico del cual se nutrían aquellos que tenían dinero y contactos como para hacerlo, pero, claro, en el primer tercio del siglo XX, llegan a la escena pública una generación de intelectuales, de artistas –no nos podemos olvidar del éxito de Sorolla–, de científicos, de profesores universitarios que dicen: "Bueno, este país está tirando para delante, hay que enseñar al mundo que no somos un país que está parado en el tiempo, que está anclado, que tenemos que algo que ofrecer". El primer capital es nuestro idioma: se habla a este lado del Atlántico y al otro. Hay que hacer red con toda esa gente que habla nuestro idioma y, en el fondo, comparte, digamos, sentimientos, sensaciones, emociones, palabras, sonidos, con nosotros; es decir, comparte identidad.

–Estamos hablando de la Edad de Plata, la que se acaba con la Guerra Civil.

–La Edad de Plata se acaba con la guerra por que se desarticulan todos los mecanismos de relación, pero lo que no se acaban son los que nutren esa Edad de Plata. Hombre, hay gente que muere en la guerra, gente que termina exiliándose, pero siguen creando. También están los que sufren depuraciones en el interior, pero también siguen creando, claro, algunos más que otros, pero esto es como lo de la energía: se transforma pero no se destruye. Realmente esa comunidad no se destruye, aunque pasa por momentos muy duros. En la segunda mitad de los años cuarenta empieza a existir desde fuera el deseo, por parte de los que ya no están en España, de recuperar un poco sus vínculos. Estas comunidades de creadores, de intelectuales, de artistas mantuvieron sus amistades y sus relaciones y fueron recreando esa comunidad. Le voy a poner un ejemplo: muchas editoriales se fueron a América Latina, crearon grandes grupos y regresaron con el estallido del Boom de la Literatura Hispanoamericana de los sesenta. Con el arte pasó igual.

–Algunos de los hitos de esta época son la Residencia de Estudiantes o el primer CSIC.

–En realidad, lo que hace que el arte y la ciencia de un país supere las fronteras son las personas que los practican. Es evidente que la Residencia de Estudiantes, y otros centros, como el de Estudios Históricos, el de Ramón Menéndez Pidal, forman parte del germen de la diplomacia cultural porque son viveros creativos: las "startup" de la época. Claro, si no entiende uno eso, no se entiende tampoco que un siglo después hayamos pegado un salto de gigante para situarnos en la posición en que estamos ahora. Esa gente entendió lo que podía aportar la cultura en el desarrollo de un país.

–Durante el franquismo, ¿la diplomacia cultural era cultura o publicidad?

–La diplomacia cultural, en sus inicios, estaba muy interesada en la imagen. Después de la Guerra Civil, los creadores están fuera de plano y en el entorno diplomático, sí, hay algunos servicios, pero todavía no tienen un gran volumen. Se crea la dirección general de Asuntos Culturales en 1945-1946 porque hace falta luchar contra el aislamiento internacional. ¿Cómo conseguimos cambiar la imagen del país? No era sencillo porque no había tantos creadores de los que tirar, pero se dieron cuenta de que se podía dar un empujón al arte que estaba haciendo una nueva generación que, en el fondo, bebía de artistas que estaban exiliados: Picasso, Alberto Sánchez.

–¿La cultura es la hermana pobre de la política?

–Creo que habría desarrollar dos vías. La primera: de donde empezamos a donde estamos hemos recorrido un camino bastante serio. La diplomacia de la creación empezó con cero recursos y con mucho voluntarismo, con gente que dedicaba su tiempo extra a hacer de la cultura un elemento que se reconociese en el mundo como parte de España. Hoy por hoy nuestro cine, nuestros artistas, tienen canales. Eso no existía hace cien años.

–Pero las actividades culturales fueron las primeras en caer con la pandemia.

–¿Hemos hecho todo lo que podíamos? ¿Le concedemos la atención que se merece teniendo en cuenta lo que nos da? Ahí hay que ser más crítico porque es evidente que la cultura, ahora, da un valor añadido a este país que hoy por hoy no se encuentra en ningún otro sitio.